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За прошлый месяц к интернету SpaceX Starlink подключилось более 20 тыс. человек
15:42 06.08.2021 |
SpaceX продолжает активно наращивать количество пользователей, подключённых к спутниковому интернету Starlink. По последним данным, уже сейчас компания Илона Маска (Elon Musk) обслуживает около 90 тыс. подключений в 12 странах. Такие числа были озвучены в ходе отчёта SpaceX перед Федеральной комиссией по связи (FCC) США.
Новые данные свидетельствуют, что всего за месяц количество пользователей спутникового интернета Starlink увеличилось примерно на 20 тыс. абонентов. В конце июня Илон Маск говорил, что его компания обслуживает 69 420 подключений. Также было сказано, что в настоящее время SpaceX имеет более 500 тыс. предзаказов на подключение к Starlink по всему миру. Ранее Илон Маск заявлял, что такое количество пользователей спутниковая сеть сможет обслуживать к лету 2022 года.
Что касается проекта Starlink, то он предполагает развёртывание на орбите Земли сети из тысяч спутников связи в количестве, достаточном для предоставления высокоскоростного доступа в интернет пользователям в любой точке планеты. Уже сейчас группировка спутников связи SpaceX является крупнейшей в мире и состоит из более чем 1700 аппаратов. Ранее началась программа-бета тестирования спутникового интернета, в рамках которой жители некоторых регионов планеты могут с помощью специального оборудования пользоваться услугами Starlink за $99 в месяц.
Известно, что SpaceX тестирует «спутники следующего поколения» и планирует начать выводить их в космическое пространство в скором времени. По данным SpaceX, новые спутники смогут обеспечить «более высокую скорость», позволят «сократить задержки» и предоставят «большую пропускную способность», за счёт чего компания сможет обслуживать большее количество клиентов. Представитель SpaceX подтвердил намерение компании использовать для запуска спутников связи корабли Starship. Если сейчас для этого применяются ракеты Falcon 9, способные доставлять в космос по 60 спутников, то переход на использование Starship позволит за раз выводить на орбиту до 400 аппаратов.
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