SpaceX дополнит спутники Starlink наземными станциями

Спутниковый интернет Илона Маска не будет опираться исключительно на спутники: в определенных местах SpaceX будет разворачивать наземные станции. Как пишет британская The Daily Telegraph, SpaceX - оператор спутникового интернета Starlink - обратилась к регулятору Великобритании за разрешением на установку наземной станции на острове Мэн.

SpaceX аргументирует это необходимостью улучшить покрытие широкополосной связью сельских районов, в которых нет доступа к отповолоконной сети или сети 5G. Всего в Великобритании будут работать три наземные станции - в Бэкингемшире, Корнуолле и на острове Мэн. Ожидается, что с этими тремя наземными станциями и спутниковой сетью на орбите SpaceX обеспечит комплексное широкополосное покрытие для всех регионов Великобритании. Можно думать, что и в других странах SpaceX может поступить точно так же, в итоге Starlink перестанет быть исключительно спутниковой сетью и станет гибридной.