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Глава Xiaomi объявил о поиске 500 специалистов для создания беспилотных машин
11:01 29.07.2021 |
Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель Xiaomi, на своей страничке в социальной сети Weibo подтвердил, что компания нанимает экспертов в области беспилотного вождения для своего собственного автомобильного подразделения.
Еще в марте китайский технологический гигант объявил, что выйдет на рынок умных электромобилей с первоначальными инвестициями в размере около 1,5 миллиарда долларов. Теперь исполнительный директор официально опубликовал объявление о наборе персонала, в котором говорится, что компания приглашает 500 технических экспертов присоединиться к «Отделу беспилотного вождения Xiaomi». В сообщении в говорится, что компания ищет специалистов для создания собственной запатентованной технологии беспилотного вождения.
Кроме того, компания увеличила количество кадров в различных подразделениях, которые занимаются платформами данных, алгоритмами миллиметровых волн, системами управления автомобилем и его внутренними компонентами, инструментами разработки, разработкой интерфейсных платформ, встроенного программного обеспечения и так далее.
Пока что Xiaomi не сообщает о сроках выпуска своего первого умного автомобиля.
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