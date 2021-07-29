Глава Xiaomi объявил о поиске 500 специалистов для создания беспилотных машин

Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель Xiaomi, на своей страничке в социальной сети Weibo подтвердил, что компания нанимает экспертов в области беспилотного вождения для своего собственного автомобильного подразделения.

Еще в марте китайский технологический гигант объявил, что выйдет на рынок умных электромобилей с первоначальными инвестициями в размере около 1,5 миллиарда долларов. Теперь исполнительный директор официально опубликовал объявление о наборе персонала, в котором говорится, что компания приглашает 500 технических экспертов присоединиться к «Отделу беспилотного вождения Xiaomi». В сообщении в говорится, что компания ищет специалистов для создания собственной запатентованной технологии беспилотного вождения.

Кроме того, компания увеличила количество кадров в различных подразделениях, которые занимаются платформами данных, алгоритмами миллиметровых волн, системами управления автомобилем и его внутренними компонентами, инструментами разработки, разработкой интерфейсных платформ, встроенного программного обеспечения и так далее.

Пока что Xiaomi не сообщает о сроках выпуска своего первого умного автомобиля.