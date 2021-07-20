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Дионисий Галикарнасский
Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с работающими двигателями
08:19 20.07.2021 |
Вчера вечером SpaceX провела тестовый запуск двигателей ракеты-носителя для своего нового космического корабля Starship, о чем сообщил Илон Маск (Elon Musk) и поделился фотографией.
Ускоритель из нержавеющей стали, получивший название Super Heavy, включил три двигателя Raptor в ходе краткого «статического теста» на площадке на базе SpaceX Starbase в южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика. В дальнейшем SpaceX планирует запустить 9 двигателей одновременно.
Ракета SpaceX Super Heavy предназначена для многоразового использования в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту массивного космического корабля Starship. Высота составляет 70 метров, ракета должна будет нести наверху космический корабль Starship высотой 50 метров.
Маск сказал, что прототип Booster 3 Super Heavy, скорее всего, не полетит в космос, а вместо этого будет использоваться для наземных испытаний. Его преемник, Booster 4, будет первым, кто отправит Starship в полёт. В ходе этого испытательного полета прототип Starship будет запущен с объекта Starbase SpaceX в Техасе в целевую зону возле острова Кауаи, Гавайи.
Starship и Super Heavy составляют основу планов SpaceX относительно будущих миссий в дальний космос. НАСА выбрало SpaceX для высадки астронавтов на Луну в рамках программы агентства Artemis. SpaceX уже продала еще один полет корабля вокруг Луны японскому предпринимателю Юсаку Маэдзава, Кроме того, Маск хочет использовать корабли Starship для отправки астронавтов на Марс и сказал, что космический корабль может быть готов к запуску к 2023 году, если испытания пройдут успешно.
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