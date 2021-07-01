Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных

SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятками компактных спутников на борту. В рамках своей коммерческой программы компания Илона Маска (Elon Musk) отправила в космическое пространство пять аппаратов Министерства обороны США, а также десятки спутников разных компаний. Любопытно, что за весь 2021 года SpaceX уже вывела на орбиту около 900 спутников.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 15:31 по местному времени. Этот пуск стал для SpaceX двадцатым в этом году, а первая ступень ракеты использовалась восьмой раз. На этот раз первая ступень вновь была успешно возвращена на Землю и примерно через 10 минут после старта приземлилась на специальной площадке, расположенной на территории космодрома. Отметим, что SpaceX впервые в этом году использовала такую схему посадки ступени, чаще для этого используются плавучие платформы.

Все 88 космических аппаратов были успешно доставлены на солнечно-синхронную орбиту Земли с помощью второй ступени ракеты-носителя. Миссия Transporter-2 по доставке на орбиту аппаратов частных и государственных клиентов реализовывается в рамках программы SpaceX SmallSat Rideshare Program, предлагающей отправку в космос компактных спутников по цене от $1 млн. Снижение стоимости выведения в космос малых аппаратов оживило рынок.

На борту ракеты-носителя находились пять спутников созданного Пентагоном Агентства космического развития (SDA). Аппараты будут использоваться для проверки технологии передачи данных в космосе, которую военные планируют использовать для повышения скорости связи с кораблями и системами вооружения. Также в космос отправилась группа спутников от HawkEye 360, занимающейся геопространственной аналитикой, и несколько аппаратов компании Kleos, занимающейся радиочастотной разведкой. Ещё два спутника принадлежат компании Tyvak, которая предлагает услуги дистанционного и оптического зондирования поверхности Земли из космоса.

Отметим, что изначально реализация миссии Transporter-2 была запланирована на 29 июня. Однако за 11 секунд до старта ракеты-носителя было принято решение о переносе пуска. Это произошло из-за того, что в свободной от полётов зоне вокруг космодрома был замечен самолёт.