Мощный мотор и полуавтопилот: представлен обновленный Volkswagen Polo GTI

Компания Volkswagen рассекретила рестайлинговый хот-хэтч Polo GTI. Новинке обещан мощный бензиновый турбомотор, продвинутый полуавтопилот, способный вести автомобиль по трассе на скорости до 210 километров в час, матричные фары и динамические указатели поворота. Версию GTI от стандартного хэтчбека отличают настройки подвески и электронная имитация блокировки дифференциала XDS. Сроки появления Polo GTI в Европе пока не объявлены, а на российском рынке его ждать не стоит.





С обновлением облик хот-хэтча изменился по тому же сценарию, что и у обычного европейского Polo: дизайн выполнен с оглядкой на Golf восьмого поколения, появились светодиодные фары, в задних фонарях - динамические поворотники, а через решетку радиатора протянулась LED-полоса. У спортивного Polo GTI уменьшенный на 15 миллиметров дорожный просвет и более жесткая подвеска, красные тормозные суппорты и сдвоенные патрубки выпускной системы.

В движение новинку приводит 2,0-литровый двигатель TSI с турбонаддувом, который развивает 207 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семиступенчатый «робот». По данным Volkswagen, с места до «сотни» хэтчбек разгоняется за 6,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 240 километров в час.

Одним из важных новшеств Polo GTI стал полуавтопилот IQ.Drive Travel Assist, совмещающий адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. Система работает на трассе на скоростях от 0 до 210 километров в час.

В список оборудования включены информационно-развлекательная система MIB3 со встроенной картой eSIM и голосовым управлением (диагональ экрана составляет 8 либо 9,2 дюйма), 10,25-дюймовая виртуальная приборная панель, а за доплату можно заказать спортивные передние кресла и контрастную черную глянцевую крышу. Диаметр колес - 17 либо 18 дюймов.



