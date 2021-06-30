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Apple открыла официальный офис в Украине
17:30 30.06.2021 |
Также Apple планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
"Сегодня Apple открыла официальный офис в Украине. А только вчера в компании появилась поддержка на украинском. Такие новости свидетельствуют о высоком уровне доверия к Украине, которые усиливают наш имидж и привлекают новые инвестиции", - написал Федоров.
По его словам, Apple планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.
"Уже больше года мы с командой в тесном сотрудничестве с Apple как с европейским, так и с американским офисом. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей. Работаем над тем, чтобы адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку. Улучшить рекомендации Apple Music для наших пользователей - создать отдельные подборки с украинскими исполнителями", - также отметил Федоров.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении услуг, предоставляемых технологическими компаниями (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другими). Теперь они будут включать НДС в стоимость реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.
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