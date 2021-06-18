SpaceX успешно запустила спутник GPS третьего поколения

В четверг вечером компания SpaceX при помощи ракеты Falcon 9 успешно запустила спутник GPS третьего поколения (GPS III) для Космических сил США. Этот запуск стал для компании девятнадцатым в этом году и первым, когда для вывода на орбиту нагрузки, связанной с национальной безопасностью США, используется бывшая в употреблении ракета-носитель.

Двухступенчатая ракета Falcon 9, первая ступень которой уже использовалась для вывода предыдущего спутника GPS III в ноябре 2020 года, взлетела со стартовой площадки на мысе Канаверал в 19:10 EEST и спустя полтора часа успешно вывела на среднюю околоземную орбиту навигационный спутник GPS III SV05 массой 4331 кг.

Как и ожидалось, через девять минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась и села на автономный корабль SpaceX «Просто читайте инструкции».

Сегодняшний пуск стал вторым для SpaceX в этом месяце после вывода на орбиту спутника радиовещания для Sirius XM. При этом запущенный сегодня GPS III SV05 -это уже четвёртый спутник системы GPS, вывод которого на орбиту был доверен компании SpaceX.

Спутник GPS III SV05 создан компанией Lockheed Martin и является пятым аппаратом в ряду модернизированных спутников для системы навигации GPS. Третье поколение спутников способно передаваться сигналы более высокой мощности, которые лучше устойчивы к помехам, поддерживает дополнительные диапазоны частот плюс обладают некоторыми дополнительными улучшениями. Военные США в общей сложности планируют вывести на орбиту 10 аппаратов GPS нового поколения. Следующий запуск спутника группировки, который намечен на 2022 год, также будет доверен SpaceX.

Сегодняшняя миссия -это уже 122-й запуск ракеты Falcon 9 и 89-я успешная посадку возвращаемой первой ступени.