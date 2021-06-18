Финансовые новости
- |
- 18.06.21
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
SpaceX успешно запустила спутник GPS третьего поколения
09:05 18.06.2021 |
В четверг вечером компания SpaceX при помощи ракеты Falcon 9 успешно запустила спутник GPS третьего поколения (GPS III) для Космических сил США. Этот запуск стал для компании девятнадцатым в этом году и первым, когда для вывода на орбиту нагрузки, связанной с национальной безопасностью США, используется бывшая в употреблении ракета-носитель.
Двухступенчатая ракета Falcon 9, первая ступень которой уже использовалась для вывода предыдущего спутника GPS III в ноябре 2020 года, взлетела со стартовой площадки на мысе Канаверал в 19:10 EEST и спустя полтора часа успешно вывела на среднюю околоземную орбиту навигационный спутник GPS III SV05 массой 4331 кг.
Как и ожидалось, через девять минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась и села на автономный корабль SpaceX «Просто читайте инструкции».
Сегодняшний пуск стал вторым для SpaceX в этом месяце после вывода на орбиту спутника радиовещания для Sirius XM. При этом запущенный сегодня GPS III SV05 -это уже четвёртый спутник системы GPS, вывод которого на орбиту был доверен компании SpaceX.
Спутник GPS III SV05 создан компанией Lockheed Martin и является пятым аппаратом в ряду модернизированных спутников для системы навигации GPS. Третье поколение спутников способно передаваться сигналы более высокой мощности, которые лучше устойчивы к помехам, поддерживает дополнительные диапазоны частот плюс обладают некоторыми дополнительными улучшениями. Военные США в общей сложности планируют вывести на орбиту 10 аппаратов GPS нового поколения. Следующий запуск спутника группировки, который намечен на 2022 год, также будет доверен SpaceX.
Сегодняшняя миссия -это уже 122-й запуск ракеты Falcon 9 и 89-я успешная посадку возвращаемой первой ступени.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выгоревшая трава и видео с «Буком»: новые факты о сбитом MH17
|Иностранцы 17 июня взвинтили курс доллара из-за вывода дивидендов, а НБУ усугубил ситуацию старой ставкой
|Обращение послов G7: Удастся ли Западу заставить Зеленского реформировать суды
|Второй закон об олигархах: Напугает ли оппозиция тех, кого насмешил Зеленский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов
|В Ботсване нашли алмаз в более чем 1000 карат
|SpaceX успешно запустила спутник GPS третьего поколения
|Сотрудник online-центра за 8 месяцев похитил 1,1 млрд данных клиентов Alibaba
|Китайская орбитальная станция приняла первых космонавтов
|Google грозит больше антимонопольных разбирательств
Это интересно
|Nissan решил судьбу Skyline
|Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений
|80% компаний, заплативших вымогателям, подвергаются повторным кибератакам
|Спорткару Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe поменяли оснащение и подвеску
|Представлен обновленный кроссовер Subaru Forester
|Airbus приступила к разработке одного из ключевых компонентов будущих водородных авиалайнеров
|Японской корпорации Toshiba удалось передать квантовые биты на 600 километров