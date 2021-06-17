Сотрудник online-центра за 8 месяцев похитил 1,1 млрд данных клиентов Alibaba

Компания Alibaba Group Holding стала жертвой вредоносной кампании по web-скрепингу (web scraping), в рамках которой преступник собрал около 1,1 млрд пользовательских записей. Как сообщило информагентство Bloomberg, злоумышленником оказался консультант, помогавший продавцам в online-центре Taobao от Alibaba.

Преступник использовал вредоносное программное обеспечение для хищения данных на протяжении восьми месяцев с 2019 года. Украденные данные включали идентификаторы пользователей, номера мобильных телефонов и комментарии клиентов.

Как сообщили представители компании, данные о клиентах не были выставлены на продажу, и пользователи Alibaba не понесли финансовых потерь из-за инцидента.

Суд приговорил сотрудника и его работодателя к тюремному заключению на срок более трех лет, а также наложил штраф на общую сумму 450 тыс. юаней ($70 260).