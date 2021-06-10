SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний

Команда, занимающаяся в компании SpaceX спутниковой группировкой Starlink, ведёт переговоры с несколькими авиакомпаниями для обеспечения пассажиров беспроводным интернетом во время полёта. Это ожидаемый шаг от бизнеса, намеренного обеспечить доступ к своей спутниковой сети по всему миру.

«Мы ведём переговоры с несколькими авиалиниями. У нас в разработке находится собственный авиационный продукт... на данный момент мы уже провели несколько демонстраций и намерены доработать его для установки на самолёты в ближайшем будущем», - заявил вчера представитель SpaceX Джонатан Хофеллер (Jonathan Hofeller) на мероприятии Connected Aviation Intelligence Summit.

С 2018 года SpaceX запустила около 1800 спутников Starlink из тех 4400, которые должны составить первоначальную группировку для глобального покрытия. В первую очередь это позволит обеспечить быстрым интернетом объекты там, где кабельное соединение отсутствует. В стадии бета-тестирования Starlink обеспечивает скорость загрузки выше 100 Мбит/с и вполне приемлемые задержки ниже 100 мс. Сеть уже насчитывает десятки тысяч пользователей, заплативших за спутниковую тарелку Starlink и Wi-Fi роутер 499 долларов, а также оплачивающих ежемесячную абонентскую плату в $99.

Заметим, что разговоры о появлении Starlink в самолётах не новы. В прошлом году были обнародованы планы установки оборудования Starlink на самолётах бизнес-уровня Gulfstream, а в марте SpaceX запросила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) использовать аналогичное оборудование на любом транспорте, включая машины, грузовики, корабли и самолёты.

В то время глава SpaceX Илон Маск (Ilon Musk) заявил, что подключение к Starlink электромобилей Tesla не планируется, поскольку оборудование слишком крупногабаритное и лучше подойдёт для большого транспорта. Ещё одна заявка, направленная в FCC в прошлую пятницу, предусматривает тестирование в пяти штатах обновлённого ресивера с прямоугольной антенной - вариант, часто применяемый в авиации. По словам Хофеллера, авиационные антенны будут представлять собой модернизированные варианты обычных пользовательских терминалов.

У компании SpaceX довольно много конкурентов, готовящих собственные группировки низкоорбитальных интернет-спутников. Amazon планирует вывести на орбиту 3000 устройств, а едва не обанкротившаяся в недавнем прошлом OneWeb уже вывела 182 аппаратов из планируемых 640. При этом она уже сообщила об использовании её интернета некоторыми авиакомпаниями с середины следующего года или даже раньше.

Как бы то ни было, и OneWeb, и Starlink, и другие подобные спутники представляют собой более доступные решения, чем уже существующие крупные объекты на геостационарной орбите, обеспечивающие самолётам интернет-сервисы сегодня. В частности, на геостационарной орбите находятся группировки телекоммуникационных спутников Intelsat и ViaSat. Последняя недавно объявила о готовности предоставлять интернет авиакомпании Delta с помощью своих решений нового поколения. Компания намерена вывести 300 спутников на низкую орбиту, а также три - на геостационарную.

По мнению SpaceX, спутники с геостационарной орбиты не могут обеспечить такое качество связи, как группировка Starlink. Как бы то ни было, увеличение конкуренции всегда сыграет на руку потребителя, и возможно, интернет в самолётах скоро станет куда дешевле.