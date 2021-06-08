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Информация об агентстве
Apple ведёт переговоры с CATL и BYD по поводу аккумуляторных батарей для своего электромобиля
15:52 08.06.2021 |
Ссылаясь на сообщения «четырёх человек, осведомлённых в этом вопросе», агентство Reuters утверждает, что компания Apple ведёт переговоры с китайскими производителями аккумуляторов CATL и BYD о поставках аккумуляторов для своего электромобиля. Информаторы предпочли сохранить анонимность, поскольку пока неясно, будут ли достигнуты соглашения.
По словам двух источников, Apple поставила перед потенциальными поставщиками аккумуляторов обязательное условие - строительство производственных мощностей в Соединённых Штатах.
Компания CATL, являющаяся крупнейшим мировым производителем аккумуляторов и уже поставляющая аккумуляторы крупным автопроизводителям, например Tesla, не хочет строить завод в США из-за политической напряжённости между Вашингтоном и Пекином и высоких затрат. Реакция компании BYD, занимающей в рейтинге производителей аккумуляторов четвёртое место, на указанное требование Apple неизвестна. Также неизвестно, ведёт ли Apple переговоры с другими производителями аккумуляторов.
Ранее сообщалось, что в запланированном к выпуску электромобиле Apple может найти применение некая «революционная» технология производства аккумуляторов. Сведений о том, касались ли переговоры с CATL и BYD их собственных технологий или разработки Apple, пока нет. В то же время, по словам упомянутых четырёх информаторов, Apple выступает за использование литий-железо-фосфатных батарей, которые дешевле в производстве, поскольку в них вместо дорогих никеля и кобальта используется дешёвое железо.
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