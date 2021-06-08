Сервис Apple Music запустил lossless-формат и функцию пространственного звука

Компания Apple объявила об официальном запуске новых функций своего музыкального сервиса. После презентации разработчики открыли пользователям доступ к музыке без потери качества (lossless) и опции пространственного звука. Об этом пишет The Verge.

О предстоящем запуске было объявлено во время конференции WWDC 2021. Apple заявила, что новинки можно будет протестировать сразу после презентации, но доступ к функциям открыли только спустя несколько часов после её завершения. Журналисты отмечают, что у некоторых пользователей опции по-прежнему могут оставаться недоступными - всё зависит от скорости развёртывания желаемого обновления.

Новый lossless-формат можно опробовать на любом устройстве с MacOS, iOS,iPadOS и даже Apple TV. При простом запуске проигрывания, сервис воспользуется стандартным форматом AAC, поэтому для использования lossless необходимо изменить системные настройки в разделе «Музыка». Стоит учитывать, что при загрузке в память «вес» композиций серьёзно увеличится.

По словам разработчиков, на старте в сервисе доступно около 20 миллионов композиций в новом формате, но до конца 2021 года Apple обещает адаптировать всю свою библиотеку.