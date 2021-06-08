К концу года Apple Siri появится в устройствах сторонних производителей

Голосовой помощник Siri вскоре получит поддержку устройств сторонних производителей. Компания Apple объявила в ходе конференции WWDC, что производители устройств для HomeKit смогут интегрировать голосовое управление Siri в свои изделия в конце этого года. Голосовой помощник будет передавать команды через HomePod, если устройства подключены к сети пользователя.

Apple пока не сообщила полный список устройств и брендов, которые будут поддерживать Siri, лишь продемонстрировав его функционирование на примере термостата Ecobee в ходе основной презентации на WWDC.

Также компания анонсировала ряд новых функций умного дома. В частности, ключи для дома, которые позволяют удалённо запирать и открывать двери с умными замками, теперь поддерживаются в приложении Wallet.

Ещё Apple сообщила, что в конце этого года умная колонка HomePod Mini будет поддерживать воспроизведение музыки в формате без потерь (lossless) из Apple Music и сможет работать в качестве динамика телевизора так же, как снятая с производства полноразмерная колонка HomePod. Также умные колонки Apple теперь поддерживают команды для Apple TV, а функция SharePlay, предоставляющая совместный доступ к разным типам контента, теперь имеется в ТВ-приставке Apple TV. Что касается Apple TV, то теперь она поддерживает функцию «Shared with You», которая позволяет пользователям делиться телешоу через tvOS.