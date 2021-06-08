2 % самых популярных приложений для iOS оказались вредоносным ПО

В ходе судебного разбирательства с Epic глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что без строгого отбора приложений в магазине App Store тот превратился бы в «токсичный хаос». При этом доклад, опубликованный Washington Post, показывает, что из 1000 самых популярных программ для iOS около двух процентов в той или иной форме обманывали пользователей, что иногда стоило им значительных денег.

Например, многие приложения злонамеренно уведомляли о заражении смартфонов вирусом, стимулируя покупку ненужного «лечебного» программного обеспечения. В список попали и некоторые приложения для знакомств, сканеры QR-кодов и программные продукты, неправомерно использующие бренды известных компаний вроде Amazon и Samsung. Одним из наиболее «безобидных» способов обмана пользователей были накрученные фальшивые отзывы и оценки. По расчётам издания, ущерб для пользователей составил порядка 48 миллионов долларов США, включая комиссию до 30 %, которую берёт Apple с разработчиков, в том числе это касается и доли с вредоносного ПО. На данный момент Apple удалила 12 из 18 мошеннических приложений.

«К сожалению, никто не идеален. Но я думаю, что мы раз за разом показываем, что делаем свою работу лучше других. Я думаю, что один из реальных рисков открытия iOS для загрузок приложений со стороны или из посторонних магазинов в том, что проблемы только умножатся», - заявил представитель Apple Кайл Андир (Kyle Andeer), выступая 21 апреля перед юридическим комитетом Сената США.

По словам Apple, к приложениям применяются высокие стандарты для того, чтобы App Store оставался безопасным и доверенным местом для загрузки программного обеспечения, и компания всегда будет принимать меры к приложениям, способным нанести вред пользователям.

Недавно Apple заявила, что только в прошлом году заблокировала потенциально мошеннические транзакции на сумму $1,5 миллиарда, добавив, что вычисляет злоумышленников приблизительно через месяц после того, как они появляются в магазине. Тем не менее, во время недавнего судебного процесса разработчик игр Epic заявил, что купертинская компания использует обеспечение безопасности как предлог для того, чтобы брать с клиентов по 30 % комиссии за перечисление средств.