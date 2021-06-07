Финансовые новости
- |
- 07.06.21
- |
- 17:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию
13:35 07.06.2021 |
Компания Apple планирует запустить на своих устройствах функцию, которая позволит детально отслеживать сбор данных пользователя. Владельцы смогут просмотреть, какую именно информацию получают приложения, пишет Bloomberg. Опцию представят на грядущей конференции WWDC 2021.
Новая функция конфиденциальности будет отслеживать сбор и передачу данных сторонним приложениям, установленным на телефоне. Для этого разработчики создадут специальную информационную панель. Об отслеживании информации, передаваемой сервисам самой Apple, ничего не сообщается.
Таким образом компания намерена бороться с чрезмерно «агрессивными» приложениями, занимающимися сбором сведений. Издание утверждает, что компания стремится убедить разработчиков, что техника Apple остаётся лучшим вариантом для потребителя и в ней есть функции, способные удержать пользователей. Это особенно важно с учётом участившихся нападок на App Store со стороны разработчиков.
Также компания планирует улучшить систему уведомлений на мобильных устройствах. Теперь пользователи iPhone и iPad смогут выбрать нужный режим, если они спят, работают или хотят, чтобы их не беспокоили. Режимы меняют методику обработки получаемых уведомлений. Ещё компания работает над улучшением виджетов для iPad и обновлением блокировки экрана на устройствах.
Старт WWDC 2021 запланирован на 7 июня. На мероприятии ожидается презентация не только софтверных обновлений, но и новых устройств. Среди последних - новые iPad, MacBook Pro и многое другое.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский намерен вынести закон об олигархах на референдум, если Рада его не поддержит
|Рада подложила сюрприз: Зачем Зеленскому референдум об олигархах
|Закон об олигархах будет вынесен на референдум. И это прекрасно. Очень здравый ход
|Позитив недели. В Украине разрабатывается роботизированный БТР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|2 % самых популярных приложений для iOS оказались вредоносным ПО
|Jaguar оставил спортивным двухдверкам только один мотор
|Основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос 20 июля
|Apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию
|Автопроизводители будут активнее внедрять распознавание водителей по лицу, отпечаткам пальцев и голосу
|Apple, Mozilla, Google и Microsoft займутся стандартизацией браузерных расширений
Это интересно
|Корабль SpaceX Dragon успешно пристыковался к МКС
|Xiaomi представила 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядки
|Стив Возняк проиграл суд YouTube о дипфейковом видео
|В Китае создали гигантскую нейтросеть
|Глава NVIDIA заявил, что графика GeForce не появится в смартфонах в ближайшее время — для этого сегмента есть сервис GeForce NOW
|Амстердам тестирует беспилотные электрические лодки для перевозок по каналам
|Новые BMW получат проекторы вместо традиционных зеркал заднего вида. Они будут проецировать информацию на боковые стекла автомобилей