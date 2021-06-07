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Корабль SpaceX Dragon успешно пристыковался к МКС
10:39 07.06.2021 |
5 июня космический грузовой корабль Dragon, созданный американской аэрокосмической компанией SpaceX, совершил успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Аппарат был запущен в минувший четверг, 3 июня, при помощи носителя Falcon 9. Ракета стартовала с площадки 39A Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал.
Сообщается, что сближение Dragon с орбитальным комплексом производилось в автоматическом режиме. Космический «грузовик» пристыковался к модулю «Гармония» (Harmony), который входит в состав американского сегмента МКС.
Аппарат доставил на станцию приблизительно 3,3 тонны различных грузов. Это, в частности, продукты питания, материалы и оборудование для проведения экспериментов. Кроме того, на борту корабля размещены две совершенно новые солнечные панели, разработанные специалистами RedWire и Boeing.
Нужно отметить, что сейчас в составе Международной космической станции находятся два корабля SpaceX. Помимо прибывшего «грузовика», к модулю «Гармония» пристыкован пилотируемый аппарат Crew Dragon 2, на котором в конце апреля на орбиту прибыл экипаж в составе четырёх человек: это астронавты NASA Шейн Кимбро (Shane Kimbrough) и Меган Макартур (Megan McArthur), астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Томас Песке (Thomas Pesquet) и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ (Akihiko Hoshide).
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