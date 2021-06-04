Глава NVIDIA заявил, что графика GeForce не появится в смартфонах в ближайшее время — для этого сегмента есть сервис GeForce NOW

Компания AMD на днях подтвердила скорое появление графической архитектуры RDNA 2 в составе мобильных процессоров Exynos компании Samsung, но детали об этом появятся позже. В разговоре с журналистами в среду глава конкурирующей компании NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в свою очередь заявил, что в ближайшее время появление графики GeForce в составе мобильных чипов на ядрах ARM ждать не стоит.

«Игры с поддержкой технологии трассировки лучей очень большие. Они содержат очень большой объём данных, поэтому [на мобильных устройствах] для них пока не пришло время. Но в перспективе мы можем вернуться к этому вопросу», - прокомментировал Хуанг.

Свою экспансию на рынок мобильных устройств, по словам Хуанга, компания NVIDIA хочет продолжить за счёт облачного игрового сервиса GeForce NOW, запущенного в 2020 году.

«Именно так мы хотим достигнуть устройств на базе Android, Chrome, iOS, macOS, Linux и вообще всех типов устройств, будь то телевизоры, мобильные гаджеты или ПК. Я думаю, что для нас сейчас эта стратегия является наиболее подходящей», - отметил глава NVIDIA.

По словам Хуанга, в настоящий момент игровым облачным сервисом GeForce NOW пользуются свыше 10 млн игроков из 70 стран по всему миру. В библиотеке облачной платформы содержатся 1000 игр от 300 издателей.

В ходе пресс-конференции Хуанг также отверг идею журналистов о том, что NVIDIA могла бы сама открыть собственное производство полупроводниковых компонентов, чтобы справиться с дефицитом графических процессоров. Напомним, что компания не имеет собственных заводов и производит свои графические чипы на мощностях компаний TSMC и Samsung. По мнению журналистов, покупка компании ARM могла бы со временем принести NVIDIA достаточно средств для открытия собственного производства чипов. Хуанг не особо заинтересован этой идеей:

«Между кухней и рестораном существует большая разница. Такая же большая разница существует между отдельной фабрикой и полноценным производством. Я бы без сомнения смог управлять фабрикой так же эффективно, как я могу управляться на кухне, но хорошего ресторана из этого не получится. Вы можете запустить фабрику, но она не станет настоящим производством. В бизнесе нет простых вещей. То, что делает компания TSMC - колоссальный труд и со временем он легче не станет», - не без иронии ответил глава NVIDIA.