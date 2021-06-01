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Графика уровня PlayStation 5 и Xbox Series X в смартфонах: AMD объявила об использовании GPU RDNA2 в новой SoC Samsung Exynos
09:59 01.06.2021 |
Компания AMD официально подтвердила, что новая однокристальная система Exynos от Samsung получит графический процессор RDNA2. Графические процессоры на основе архитектуры RDNA2 были впервые представлены в PlayStation 5 и Xbox Series X.
Данную информацию озвучила генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на мероприятии, посвященном запуску компьютерной выставки AMD Taipei Computer Show. Глава AMD подтвердила, что высокопроизводительный графический процессор RDNA2 также выйдет на мобильный рынок. Лиза Су добавила, что AMD предоставила Samsung лицензию на использование графических процессоров, чтобы помочь ей в разработке передовых технологий, таких как трассировка лучей и рендеринг с переменной частотой кадров.
В ходе презентации был показан снимок, на котором упоминается новейшая однокристальная система Samsung Exynos с графическим процессором RDNA2. Лиза Су добавила, что Samsung сообщит все подробности до конца года.
Согласно предыдущим новостям, эта платформа будет называться Exynso 2200. Она будет использоваться не только для смартфонов, но и для ноутбуков. Некоторые источники отмечают, что производительность Exynos 2200 будет на 25% выше, чем у Exynos 2100, а производительность графического процессора - на 150%.
Ожидается, что данная однокристальная система Samsung Exynos станет конкурентом Snapdragon 895 и будет использоваться в Samsung Galaxy S22 и других моделях.
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