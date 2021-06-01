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Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение
17:24 01.06.2021 |
Компании Daimler и Nokia сегодня объявили о подписании соглашения о лицензировании патентов. В соответствии с этим соглашением Nokia передает Daimler лицензию на технологию мобильной связи и получает взамен оплату.
Стороны договорились урегулировать все незавершенные судебные разбирательства между Daimler и Nokia, включая жалобу Daimler на Nokia в Европейскую комиссию.
Условия соглашения решено оставить конфиденциальными.
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