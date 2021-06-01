Илон Маск объявил о строительстве океанского космодрома Deimos

Илон Маск (Elin Musk), генеральный директор Tesla и SpaceX, объявил на этой неделе, что его компания строит плавучий космодром у побережья Техаса в США. Платформа может служить стартовой и посадочной базой для ракет SpaceX в многоразовых ракетно-космических миссиях. Эту платформу, в частности, будут использовать ракеты Falcon 9, которые уже вывели на орбиту сотни спутников Starlink.

Для этих целей SpaceX приобрела две нефтяные вышки примерно за 3,5 миллиона долларов и назвала их Deimos и Phobos. Эти названия были выбраны в часть лун Марса. Ожидается, что Deimos и Phobos заработают в следующем году.

В перспективе с подобных площадок будут отправляться пилотируемые миссии на космических кораблях Starship на Марс.



