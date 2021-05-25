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Новый Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне Apple iPhone XS Max и лучше, чем iPhone SE
12:41 25.05.2021 |
Специалисты лаборатории DxOMark опубликовали отчёт по тестированию основной камеры нового смартфона Redmi Note 10 Pro, который оснащён 108-мегапиксельным датчиком изображения.
Камеру Redmi Note 10 Pro оценили в 106 баллов, включая 111 баллов за качество фотографии и 95 баллов за видеозапись. Возможности зума оценили всего в 52 балла. В общей оценке смартфон сравнялся с Apple iPhone XS Max, а также опередил iPhone SE (103), Asus ZenFone 6 (104), Samsung Galaxy Z Flip (105) и многие другие модели.
Redmi Note 10 Pro занимает 72-е место в глобальном рейтинге лучших камерофонов DxOMark. Однако в ценовой категории от 200 до 399 долларов устройство занимает почётное третье место.
DxOMark хвалит детализацию портретных снимков на открытом воздухе крупным планом, точную экспозицию на видео, точную оценку глубины и градиент размытия на портретах, а также контроль шума в видео.
К минусам относят ореолы на кадрах с движением, ограниченный динамический диапазон видеороликов, низкую детализацию при увеличении снимков и зелёный оттенок на фотографиях на открытом воздухе.
DxOMark говорит, что основная 108-мегапиксельная камера позволяет делать хорошие снимки при достаточном освещении. Что касается видео, здесь Redmi Note 10 Pro даже превосходит Exynos-версии Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus.
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