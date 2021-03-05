Представлены «чемпионские» Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max

Redmi официально представила смартфоны бюджетной линейки Redmi Note 10. В серии три модели: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. И все они лучше своих предшественников.

Начнем с общего - того, что есть у всех этих моделей. Так, все Redmi Note 10 оснащены стереодинамиками с функцией самоочистки, двумя слоями графитного материала внутри для улучшения охлаждения, прорезиненными и устойчивыми к коррозии портами (USB-C и стандартным гнездом для наушников), тремя слотами для карт (две SIM можно использовать вместе с microSD). Есть защита от брызг - в соответствии со степенью защиты оболочки IP53. А ещё все модели серии поддерживают зарядку мощностью 33 Вт (и соответствующие блоки питания включены в комплект поставки каждой модели) и оснащены боковыми сканерами отпечатков пальцев.

Redmi Note 10 - первая модель в Индии (именно там и состоялся анонс новинок) на платформе Qualcomm Snapdragon 678. Эту модель в компании называют «чемпионом».

Redmi Note 10 оснащён экраном Super AMOLED диагональю 6,43 дюйма разрешением Full HD+ с пиковой яркостью 1100 кд/кв.м, кадровой частотой 60 Гц и стопроцентным охватом цветового пространства DCI-P3. Защиту дисплея обеспечивает закалённое стекло Gorilla Glass 3. Яркость на экране в автоматическом режиме регулируется за счёт двух датчиков: один размещён на фронтальной панели, второй - на тыльной.

Фронтальная камера разрешением 13 Мп размещена в экране с вырезом диаметром 3,54 мм. Основная представлена датчиками разрешением 48 Мп (Sony IMX582, основной), 8 Мп (со сверхширокоугольным объективом) и 2 Мп (макро). Ещё один датчик разрешением 2 Мп используется для анализа глубины сцены.

Максимальный объём оперативной памяти LPDDR4X - 6 ГБ, флеш-памяти UFS 2.2 - 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составила 5000 мА·ч: от комплектного блока питания он полностью заряжается за 74 минуты.

Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max - это по сути одна и та же модель с той лишь разницей, что разрешение главного датчика в камере Redmi Note 10 Pro составляет 64 Мп, а в камере Redmi Note 10 Pro Max - 108 Мп.

В остальном Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max - одна модель, построенная на SoC Qualcomm Snapdragon 732G, оснащённая экраном Super AMOLED диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+, с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 кд/кв.м и поддержкой HDR10. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

В основной камере помимо датчика разрешением 64 или 108 Мп (а зависимости от модели) используются датчики разрешением 8 Мп (со сверхширокоугольным объективом) и 5 Мп (супермакро). Четвёртый модуль служит лишь для анализа глубины сцены.

Ёмкость аккумулятора составила 5020 мА·ч. До 100% он заряжается лишь чуть дольше, чем Redmi Note 10 - за 75 минут.

Все Redmi Note 10 работают под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 12. Обновление MIUI 12.5 для них уже анонсировано и готовится к выходу.

Новинки лучше своих предшественников - Redmi даже подготовила соответствующие сравнительные слайды.

Цены уже объявлены. Они выглядят следующим образом.

Redmi Note 10:

* 4 ГБ + 64 ГБ - 12 000 рупий, или 165 долларов;

* 6 ГБ + 128 ГБ - 14 000 рупий, или 190 долларов.

Redmi Note 10 Pro:

* 6 ГБ + 64 ГБ - 16 000 рупий, или 220 долларов;



* 6 ГБ + 128 ГБ - 17 000 рупий, или 235 долларов;

* 8 ГБ + 128 ГБ - 19 000 рупий, или 260 долларов.

Redmi Note 10 Pro Max:

* 6 ГБ + 64 ГБ - 19 000 рупий, или 260 долларов;



* 6 ГБ + 128 ГБ - 20 000 рупий, или 275 долларов;

* 8 ГБ + 128 ГБ - 22 000 рупий, или 300 долларов.

Продажи стартуют уже скоро: Redmi Note 10 - 16 марта, Redmi Note 10 Pro - 17 марта, Redmi Note 10 Pro Max - 18 марта. Но это в Индии.



