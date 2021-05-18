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Компания Samsung Display представила на выставке SID Display week 2021 сворачиваемые и складные дисплеи OLED
12:21 18.05.2021 |
Компания Samsung Display в рамках мероприятия SID (Society for Information Display) Display Week 2021, проходящего с 17 по 21 мая, продемонстрировала новейшие достижения в области разработки экранов для различных устройств.
В частности, показан гибкий дисплей S-образной формы. Эта панель выполнена на основе органических светодиодов (OLED), а её конструкция предусматривает две линии сгиба. В сложенном состоянии пользователь будет иметь дело со смартфоном, в разложенном - с полноценным планшетным компьютером.
Ещё одна новинка - складной дисплей размером 17 дюймов по диагонали. Устройства, оснащённые этой панелью, смогут функционировать в режиме ноутбука и планшета. Известно, что соотношение сторон экрана равно 4:3.
Кроме того, в Samsung разработан вытягивающийся дисплей для смартфонов. Такая панель может скручиваться внутри корпуса сотового аппарата. При необходимости пользователь сможет вытянуть её, получив в своё распоряжение большой экран для просмотра мультимедийных материалов или работы сразу с несколькими приложениями.
Наконец, показан дисплей для портативных компьютеров с технологией Under Panel Camera (UPC). За таким экраном располагается камера, предназначенная для видеоконференцсвязи. Данное исполнение позволяет свести к минимуму ширину верхней рамки над дисплеем.
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