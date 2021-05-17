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Группировка Starlink спутникового интернета Илона Маска насчитывает уже более 1600 аппаратов
11:47 17.05.2021 |
Компания SpaceX 15 мая произвела 28 запуск спутников системы Starlink на орбиту, он же стал 15 с начала этого года. На этот раз ракета Falcon 9, стартовавшая с площадки 39А космического центра Кеннеди, вывела на малую орбиту 52 аппарата. В итоге общее количество спутников Starlink уже превысило отметку в 1600 штук.
Если точнее, в системе Starlink на данный момент 1617 спутников. Ни у кого из конкурентов такого количества нет и, в ближайшей перспективе, не предвидится: у OneWeb пока только 182 спутника на орбите из 648, а у Amazon - ни одного из 3236 планируемых. Между тем, 1600 - это далеко не предельное количество аппаратов системы Starlink. Выданное ранее FCC разрешение позволяет SpaceX запустить еще 1197 спутников.
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