SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9





9 мая 2021 года, компания SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партия из 60 интернет-спутников Starlink. Этот запуск стал историческим для SpaceX и вот почему.

Дело в том, что SpaceX в десятый раз запустила и посадила на плавучую платформу одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9. Для компании это был 14-й запуск в этом году.



«Впервые ракета-носитель Falcon 9 достигнет двузначного числа полетов», - написал генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) в субботу перед запуском на своей страничке в Twitter.

Примерно через девять минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись на платформу под названием «Просто прочтите инструкции» (Just Read the Instructions), что стало 10-й успешной посадкой.

В 2020 году SpaceX осуществила рекордные 26 запусков, при этом компания не демонстрирует никаких признаков замедления темпов роста. К середине мая этого года у компании уже 14 успешных запусков. Каждый из этих запусков проводился на повторно используемых ракетах, и большинство из них несли собственные спутники Starlink.

Это был 118-й полет Falcon 9 и 64-й полет отремонтированного ускорителя. Чтобы облегчить повторное использование, SpaceX оснастила Falcon 9 некоторыми обновлениями, которых не было в предыдущих версиях, включая более надежную систему тепловой защиты, более прочную межкаскадную конструкцию, ребра из титановой сетки и более мощные двигатели. Эти ключевые улучшения позволили SpaceX запускать и возвращать больше ракет.