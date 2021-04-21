Apple запустила службу платных подписок в своём приложении подкастов

Компания Apple продолжает двигаться в сторону развития различных служб с подпиской. В бизнесе Apple Podcasts (Подкасты) грядут большие перемены: компания запустила платформу подписок. Apple объявила, что люди смогут подписаться на контент из приложения для получения дополнительных плюсов, таких как бесплатный и бонусный контент или ранний доступ. В следующем месяце служба будет запущена сразу в 170 регионах и странах.

Первоначальные партнёры включают Pushkin Industries, QCODE и NPR. Cоздателям контента придётся платить Apple фиксированные $19,99 в год, чтобы предлагать подписку, при этом Apple также будет взимать свои 30 % дохода от подписки за первый год и 15 % - за последующие.

Приложение также получило редизайн с каналами, что призвано помочь людям найти материалы, кураторами которых являются их любимые авторы. Эти каналы будут содержать иллюстрации, заголовки и описания, уникальные для подкастов Apple, и некоторые из них будут бесплатными, а другие платными. Одним из первых поставщиков таких каналов станет Luminary - приложение подкастов, основанное на подписке. Среди прочих новшеств есть кнопка «Умное воспроизведение», которая позволит слушателям автоматически запускать шоу, которые выходят отдельными передачами, с самого нового эпизода, а сериализованные выпуски - с начала очередной серии. Слушатели также могут сохранять отдельные эпизоды для автономного воспроизведения.

В целом Apple, похоже, проявляет больше интереса к авторам, которые используют её платформу для охвата слушателей. Люди предполагали, что Apple запустит подписочную службу для продвижения собственного оригинального контента, сосредоточившись на шоу, которые дополняют Apple TV+ и книги. Вместо этого Apple видит возможность зарабатывать деньги на самих подкастерах, не вкладывая средства в собственные эксклюзивные программы. Это делает Apple более прямым конкурентом таким платформам, как Patreon, которые поддерживали подкастеров. Однако Patreon взимает лишь 9 % от дохода с подписки, так что у авторов не очень много стимулов делать основную ставку на платформу Apple Podcasts. С другой стороны, сервисы Apple охватывают значительную аудиторию.

На платформе Apple люди активно слушали подкасты годами, пока Spotify не вошла в эту область всерьёз в 2019 году. Доля Apple сокращается: по оценкам eMarketer, в этом году 28,2 миллионов человек будут слушать подкасты в США на Spotify против 28 миллионов - на платформе Apple. Отчёт Voxnest в прошлом году также показал, что Spotify набирает обороты в США и порой обгоняет Apple.