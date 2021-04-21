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Apple представила совершенно новые iMac — фирменный процессор M1, 24-дюймовый 4,5K-дисплей и свежий яркий дизайн
10:01 21.04.2021 |
Аналитики предполагали, что на презентации Apple не представит ничего действительно инновационного. Однако калифорнийский техногигант решил порадовать своих поклонников, представив кардинально переработанный iMac на базе чипа M1 с новым ярким дизайном и потрясающим 24-дюймовым 4.5К-экраном.
Естественно, в первую очередь в свежем компьютере привлекает внимание совершенно новый дизайн. Устройство стало более угловатым, тонким, и теперь напоминает Pro Display XDR. К сожалению, Apple не убрала массивный «подбородок» под экраном, однако это можно простить, учитывая, что он вмещает в себе мощную акустику, состоящую из шести динамиков. По словам Apple, компьютер способен выдавать звук потрясающего качества, который порадует даже взыскательных пользователей. Над 4.5К-дисплеем разместилась совершенно новая камера для видеоконференций, которая позволяет транслировать Full HD-видео высочайшего качества.
Также под дисплеем расположилась компактная материнская плата с процессором Apple M1. Такой же чип используется в MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini, представленных осенью прошлого года. В новых iMac доступны две версии процессора: с семиядерным графически процессором, и с восьмиядерным. Обе версии могут нести 8 или 16 Гбайт оперативной памяти. В первом случае для хранения данных предусмотрен SSD объёмом от 256 Гбайт до 1 Тбайт, а во втором максимальный объём SSD достигает 2 Тбайт. Все новинки имеют по два порта Thunderbolt (USB4), а старшие версии также обладают двумя дополнительными USB 3 (Type-C).
Отдельно стоит отметить новый магнитный кабель для питания компьютера, который подключается подобно зарядному устройству MagSafe в старых MacBook. Любопытно, что на адаптере питания Apple решила разместить разъём Ethernet. Видимо, на тонком корпусе устройства места для него не нашлось. Вместе с новыми iMac пользователи получат переработанные фирменные клавиатуру и мышь, которые будут выполнены в тех же семи цветах (зелёном, жёлтом, оранжевом, красном, синем, голубом и серебряном), что и сам iMac. Клавиатура старших модефикаций компьютера оснащена встроенным сканером отпечатков Touch ID.
Новые компьютеры поступят в продажу 30 апреля по цене от $1299. За эту цену пользователь может рассчитывать на модификацию с процессором M1 и семиядерным GPU, 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 Гбайт. В свою очередь самая доступная модель на чипе M1 с восьмиядерным графическим процессором обойдётся в $1499. Она также предложит 8 Гбайт оперативной памяти и SSD на 256 Гбайт.
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