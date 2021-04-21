Apple представила iPad Pro на компьютерном процессоре M1. Старший получил дисплей Liquid Retina XDR и цену от $1099

Сегодня, спустя более чем два года после последнего крупного обновления серии iPad Pro, Apple представила кардинально переработанные планшеты, которым есть чем удивить пользователей. Новые iPad Pro теперь не просто приближаются по производительности к компьютерам - они основаны на той же платформе, что и новейшие iMac, а также представленные осенью MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.





Как и предполагалось, дизайн устройств не претерпел серьёзный изменений, однако главное их преимущество перед предшественниками кроется в кардинально переработанной начинке. Конечно, особое внимание следует уделить аппаратной платформе. В основе iPad Pro теперь лежит чипсет M1, который, по словам Apple, является самым производительным процессором для компьютеров на рынке.

Apple утверждает, что новые iPad Pro превосходят предшественников на 50 % по производительности центрального процессора и на 40 % в графической составляющей. Чипсет содержит невероятно мощный 16-ядерный нейронный процессор Apple Neural Engine, восьмиядерный ЦП, восьмиядерный графический процессор и до 16 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя достигает 2 Тбайт. Профессионалов порадует поддержка стандарта Thunderbolt разъёмом USB-C, благодаря чему планшет поддерживает подключение внешнего монитора PRO Display XDR. Стоит отметить и возможность работы в сетях 5G.





11-дюймовый iPad Pro предлагает пользователям потрясающий Retina-дисплей с частотой обновления 120 Гц (ProMotion), выполненный по технологии IPS. Однако 12,9-дюймовая модель действительно поражает воображение. В ней используется Mini-LED-матрица, которая получила маркетинговое название Liquid Retina XDR. Apple заявляет, что она может похвастаться полноэкранной яркостью до 1000 кд/м2, пиковой яркостью 1600 кд/м2 и коэффициентом контрастности 1 000 000:1.

Система камер TrueDepth теперь оснащена совершенно новым 12-Мп сверхширокоугольным фронтальным сенсором Center Stage, который предлагает совершенно новый опыт совершения видеозвонков. Обновлённая камера позволяет распознать пользователя и удерживать его в центре кадра. Что касается основной камеры, благодаря новому ISP и датчику LiDAR она позволяет вести съёмку практически в полной темноте.

Стоимость 11-дюймового iPad Pro стартует от $799 за Wi-Fi-модель и от $999 за 5G-версию. За 12,9-дюймовый iPad Pro без поддержки сотовых сетей придётся отдать от $1099. Стоимость 5G-модели начинается с $1299. Приём предзаказов на планшеты стартует 30 апреля, а в рознице они поступят в средине мая.