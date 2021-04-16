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Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTE
10:48 16.04.2021 |
Прошлым летом Apple проиграла судебный процесс по патентам LTE, инициированный Optis Wireless, и была вынуждена выплатить компенсацию в размене $506 млн. Тогда Apple заявила, что будет обжаловать это решение, а уже сегодня федеральный судья США отменил предыдущее постановление и решил, что Apple должна получить возможность оспорить справедливость требований о выплате компенсации.
Иск Optis Wireless гласил, что Apple нарушила несколько запатентованных ею технологий LTE, при производстве и разработке iPad, iPhone и Apple Watch. Однако Apple заявила, что не нарушала указанные патенты, обосновав это заявление результатами исследования её оборудования. Тем не менее, жюри проголосовало за то, что Apple не доказала, что претензии Optis безосновательны. Apple немедленно пообещала обжаловать решение суда, заявив, что подобные судебные иски со стороны компаний, просто накапливающих патенты, служат лишь для подавления инноваций и наносят вред, в первую очередь, потребителям.
Сегодня судья окружного суда США Родни Гилстрап (Rodney Gilstrap) отменил постановление о выплате Apple $506 миллионов в пользу Optis Wireless. Он заявил, что жюри должно было рассмотреть вопрос о том, соответствует ли требование о выплате лицензионных отчислений требованию о выдаче лицензий на стандартные патенты на справедливых, разумных и недискриминационных условиях.
Хоть Apple и выиграла новое судебное разбирательство, судья Гилстрап не отклонил постановление об ответственности. Он лишь допустил вероятность того, что назначенная сумма возмещения в пользу Optis является неразумно завышенной. Таким образом, перспективы для Apple не совсем ясны, однако она получила ещё один шанс доказать свою правоту в этом деле.
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