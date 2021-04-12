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Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет $1500, но SpaceX продаёт его всего за $499
11:00 12.04.2021 |
Это означает, что разницу в $1000 покрывает SpaceX. «Мы не взимаем с наших клиентов полную стоимость изготовления этих терминалов», - сказала Шотвелл, отметив, что SpaceX «добилась большого прогресса в снижении стоимости изготовления» терминалов Starlink, уменьшив её вдвое. По словам Шотвелл, компания только что выпустила новую версию терминала, которая дешевле на $200, и, как ожидается, в течение года-двух себестоимость его изготовления будет снижена до нескольких сотен долларов.
В настоящее время участникам программы бета-тестирования сервиса Starlink под названием Better Than Nothing Beta помимо вышеуказанной разовой платы за комплект, который устанавливается дома, необходимо ежемесячно платить $99 за доступ в интернет. Официальных данных о количестве терминалов и бета-тестеров нет, но в феврале SpaceX отметила, что у Starlink уже более 10 тыс. пользователей в США и за рубежом.
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