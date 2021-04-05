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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

BMW разрабатывает «умную» систему для зарядки электромобилей самой дешевой электроэнергией

 

Немецкий автопроизводитель BMW Group и коммунальная компания Pacific Gas and Electric Company (PG&E) из США масштабируют испытания интеллектуальных зарядных станций для электрического транспорта, сообщает hightech.plus. Программа ChargeForward проверит, сколько электроэнергии и денег способна сэкономить «умная» зарядка, которая умеет подстраиваться под разные тарифы на электричество в течение суток.

По предварительным подсчетам BMW, такая зарядка сэкономит 1200 кВт*ч возобновляемой энергии на одном автомобиле в год, что эквивалентно четырем месяцам бесплатной зарядки электромобиля со средней батареей. Принцип работы ChargeForward напоминает «умную» зарядку для смартфонов - система самостоятельно определяет временные промежутки, когда зарядка от 0 до 100% может быть «растянута» на более длительный период времени. Однако, если разработчики мобильных устройств используют такие технологии, чтобы снизить износ аккумулятора, то станции BMWбудут следить за возможностями солнечных электростанций, расположенных недалеко от электромобиля.

Например, кто-то подключается к сети в субботу в 9 часов утра и устанавливает время отъезда в 4 часа дня. Программа ChargeForward связывается с автомобилем и определяет, что для зарядки аккумулятора требуется два часа. Затем система оценивает тариф на электроэнергию в доме, доступность возобновляемых источников энергии и перегрузки в сети. Если нет перегрузок, а днем солнечная энергия будет дешевой, тогда ChargeForward скажет автомобилю начать зарядку в 13:00 и завершить на 15.00.

Все, что потребуется от водителя - это сообщить своему электромобилю время отъезда через мобильное приложение. Одно простое действие сыграет решающую роль в разумном потреблении электроэнергии и переходе на ВИЭ.

Если испытания пройдут успешно, в будущем такие системы могут быть интегрированы во все электромобили BMW, а платформа для отслеживания привычек позволит полностью автоматизировать процесс.

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Беркли, электромобили с поддержкой умных зарядок позволят снизить выбросы парниковых газов в Северной Калифорнии в среднем на 32%. При этом водители электромобилей дополнительно сэкономят, ведь ChargeForward будет получать электроэнергию, когда это необходимо, а BMW будет поощрять своих бета-тестеров - участники получат $ 150 при регистрации и $ 250 в конце первого года испытаний.

В рамках проекта PG&E интегрирует необходимое программное обеспечение в свои зарядные станции, а также будет сотрудничать с BMW в проведении различных лабораторных испытаний. Партнеры изучат технологии передачи электроэнергии между электромобилями и систему обратной зарядки, которая будет отдавать лишнюю энергию обратно в сеть. Эта система превратит электромобили BMW в резервные генераторы - аналогичный проект Tesla реализовала в середине прошлого года.

Третий этап проекта ChargeForward будет запущен в следующем месяце и продлится до марта 2023 года.
По материалам: ЭлектроВести
 

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