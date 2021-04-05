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Спутниковый интернет системы Starlink начал работать гораздо быстрее
12:50 05.04.2021 |
Илон Маск (Elon Musk) в конце февраля текущего года пообещал в два раза ускорить свой спутниковый интернет системы Starlink. Глава SpaceX известен тем, что не бросает слова на ветер - и уже сейчас, по прошествии всего чуть больше месяца, спутниковый интернет Маска действительно начал работать гораздо быстрее.
Если на начало февраля скорость загрузки данных составляла 100 Мбит/с, а на конец февраля - 130 Мбит/с, то теперь она уже достигла значения 200 Мбит/с. В течение года скорость должна повыситься до 300 Мбит/с, но, учитывая то, как массово выводятся новые спутники Starlink на орбиту, можно предположить, что обещанные Маском 300 Мбит/с станут доступны пользователям системы уже через несколько месяцев.
Разумеется, 200 Мбит/с - это максимальная скорость, а средняя по системе ниже: по данным Федеральной комиссии по связи США (FCC) средняя скорость Starlink достигла значения 80 Мбит/с - и это больше, чем у основных конкурентов системы в США - HughesNet and ViaSAT.
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