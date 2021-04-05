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В Apple придумали, как предотвратить растрескивание складных дисплеев в месте сгиба
10:35 05.04.2021 |
Бюро по патентам и товарным знакам США на днях опубликовало дополнительную заявку на патент, поданную Apple. Дополнение сосредоточено на предотвращении такой проблемы электронных устройств со складными экранами, как растрескивание дисплея в месте сгиба.
Первоначальная патентная заявка Apple, опубликованная год назад, описывает дисплеи и структуры защитного покрытия, которые могут быть использоваться в изогнутых, гибких и складных модулях дисплея. Дополнение призвано усилить формулу первоначального изобретения. Его суть - в использовании защитного покровного слоя, который может сделать дисплей устойчивым к растрескиванию.
По словам изобретателей, обычно появлению трещины в стекле дисплея предшествует возникновение микротрещин. Специальный слой твердого покрытия может заполнять появляющиеся микротрещины, затрудняя возникновение трещин.
Ключевым моментом дополнения являются «частицы наполнителя в полимерной матрице» упомянутого выше твердого покрытия. Это могут быть керамические частицы Al2O , MgAlO 4, SiAlON, AlON или ZrO2.
Кроме того, этот слой может быть достаточно прочным, чтобы заодно служить внешним защитным покрытием, обеспечивая защиту от ударов и царапин.
Дополнительная заявка №20210096595 была подана в октябре 2020 года.
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