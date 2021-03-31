Xiaomi рассказала о прорывной системе охлаждения Mi 11 Ultra

Флагман линейки Mi 11 получил совершенно новую систему охлаждения, которая еще не использовалась ни в одном другом смартфоне. Ее применение позволит лучше охлаждать Snapdragon 888 и, следовательно, Mi 11 Ultra сможет продемонстрировать лучшую производительность в сравнении с другими флагманами на этой же однокристальной системе.

Xiaomi говорит, что в подсистеме охлаждения Mi 11 Ultra впервые применяется технология отведения тепла с полным фазовым переходом - то есть со всеми тремя агрегатными состояниями: твердым, жидким и газообразным.

В чуть более подробном описании, которое сопровождает тизер с разобранным Mi 11 Ultra, говорится о новом органическом углеводородном материале с фазовым переходом, который превращается в твердое вещество после поглощения тепла и улучшает теплопроводность на величину до 100%. Этот материал соединяется с испарительной камерой по типу бутерброда, за счет чего и образуется система рассеивания тепла с трехступенчатым изменением состояния «твердое тело-жидкость-газ». Она быстро передает и отводит тепло, и по своим параметрам превосходит обычные системы, в основе которых лежит тепловая трубка, дополненная одним или парой слоев графитного материала.