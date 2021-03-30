Представлен Xiaomi Mi 11 Ultra — лучший камерофон по версии DxOMark и первый смартфон, снимающий лучше профессиональной камеры

Компания Xiaomi наряду со смартфоном Mi 11 Pro представила модель, стоящую на полступени выше, Mi 11 Ultra. Этот смартфон по аппаратной части во всём соответствует Mi 11 Pro, но камера здесь своя - и это изюминка модели.





В прошлом году подразделение Xiaomi, занимающееся разработкой камер мобильных устройств, разрослось до 1000 человек, в этом году штат увеличился ещё в два раза, и, судя по камере Mi 11 Ultra, работники проделали очень хорошую работу. Xiaomi даже не стала приводить сравнение камеры Mi 11 Ultra с другими смартфонами - в компании считают, что конкурировать новинке просто не с кем.

Камера Mi 11 Ultra представлена тремя датчиками. Основной - Samsung ISOCELL GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма разрешением 50 Мп - точно такой же, как в Mi 11 Pro. Он снабжён оптической стабилизацией и качественным светосильным объективом. Два других датчика - Sony IMX586 оптического формата 1/2 дюйма и разрешением 48 Мп. Один из них используется в модуле со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 128°, а другой применяется в перископном модуле, обеспечивающем 5-кратный оптический и 120-кратный гибридный зум. В этих двух датчиках тоже реализована оптическая стабилизация!

Также в устройстве применяется система фокусировки dToF с лазерный автофокусом из 64 точек. Для сравнения: в Mi 10 Ultra - лазерный автофокус со всего лишь одной точкой.

В компании отметили, что было непросто разместить внутри смартфона рядом три таких крупных датчика, но это в итоге получилось. Труды создателей уже по достоинству оценили специалисты DxOMark - Mi 11 Ultra с сегодняшнего дня возглавил рейтинг со своими 143 баллами. Теперь это самый лучший камерофон в мире.

Но Xiaomi этого показалось недостаточно, и компания решила замахнуться на профессиональные камеры. Конечно, о сравнении с полнокадровыми зеркальным или беззеркальными камерами речи не идёт, но, судя по проведённым и заранее, и во время презентации тестам, Mi 11 Ultra фотографирует лучше компактной камеры Sony RX100M7 с дюймовым датчиком. По крайней мере, динамический диапазон и яркость с контрастностью на снимках, сделанных Mi 11 Ultra, шире и выше соответственно.

Это ещё не всё, что касается камеры Mi 11 Ultra. В Xiaomi сделали возможной съёмку с трёх модулей одновременно. Да-да, именно так: смартфон позволяет делать фото или записывать видео одновременно с трёх 50-мегапиксельных (если округлить разрешение IMX586) датчиков. Таким образом пользователь сразу получает в своё распоряжение и широкоугольную камеру, и обычную, и зум.

Теперь несколько слов об экране, размещённом в блоке основной камеры. Xiaomi призналась, что истинной целью его «внедрения» была возможность автопортретирования: то есть предоставления любителям делать селфи мощное оружие в виде основной камеры. Потом функциональность дисплея расширили - он может выполнять функцию Always On Display, выводить картинку рабочего стола с фронтального дисплея, отображать уведомления или, например, демонстрировать уровень заряда аккумулятора.

Несколько слов о характеристиках Xiaomi Mi 11 Ultra. Смартфон построен на однокристальной платформе Snapdragon 888, наделён оперативной памятью LPDDR5-6400 и флеш-памятью UFS 3.1. Также в наличии аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, двойная зарядка (проводная и беспроводная) мощностью 67 Вт, защита IP68, стереодинамики Harman Kardon, изогнутый дисплей Samsung AMOLED E4 разрешением 2К с кадровой частотой 120 Гц.





Стоимость Mi 11 Ultra уже объявлена. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 915 долларов. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти стоит 990 долларов. Топовых вариантов два: обычный - с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти за 1065 долларов - и Xiaomi Mi 11 Ultra Marbled Ceramic Special Edition с тем же объёмом памяти и за те же 1065 долларов. Продажи в Китае стартуют 2 апреля.