Представлен Xiaomi Mi 11 Pro — флагман с продвинутой камерой, большой батареей и ценой от 650 евро

Китайская компания Xiaomi представила в рамках крупной презентации флагманский смартфон Mi 11 Pro под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.

Аппарат оборудован 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 3200 × 1440 точек, частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц. Для панели заявлена поддержка HDR10+. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus.

В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана располагается 20-мегапиксельная селфи-камера. В состав тройной тыльной камеры вошли 1/1,12-дюймовый сенсор Samsung ISOCELL GN2 с 50 млн пикселей и системой автофокусировки Dual Pixel Pro, 13-мегапиксельный датчик OmniVision и блок с 8-мегапиксельным сенсором OmniVision (с 5-кратным зумом).

«Сердце» смартфона - процессор Qualcomm Snapdragon 888, содержащий восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

В арсенале новинки - адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, контроллер NFC, порт USB Type-C. Габариты составляют 164,3 × 74,6 × 8,53 мм, вес - 208 г.

За питание отвечает улучшенный аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч (против 4600 мА·ч у обычной версии Mi 11). Мощность быстрой проводной и беспроводной зарядки достигает 67 Вт. Покупатели в Китае смогут выбирать между тремя модификациями Xiaomi Mi 11 Pro:

* 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт - 650 евро;

* 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт - 685 евро;

* 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт - 735 евро.