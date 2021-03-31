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SpaceX показала новую версию пассажирского корабля Crew Dragon со стеклянным куполом
07:59 31.03.2021 |
SpaceX опубликовала изображение особой версии своего космического корабля Crew Dragon, показав интересное стеклянное купольное окно сверху, позволяющее более полно насладиться видами космоса. Новое изображение показывает знакомый корабль, напоминающий по форме пулю, но теперь со вскрытым носовым конусом, за которым находится тот самый стеклянный купол.
Этот корабль основан на существующей конструкции Crew Dragon, но не имеет адаптера, который в обычных условиях предназначается для стыковки с Международной космической станцией. Благодаря этому модулю космонавты и грузы перемещаются между МКС и кораблём.
Однако для орбитальных миссий SpaceX стыковочный адаптер не нужен. Вместо этого космические туристы получат возможность более впечатляющего обзора окружения по сравнению с иллюминаторами нынешнего Crew Dragon. «Вероятно, лучше всего почувствовать себя "в космосе" вы могли бы, находясь в стеклянном куполе», - написал сегодня в своём «Твиттере» глава и основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk).
Подробности о новом варианте космического корабля пока не сообщаются. Crew Dragon - развитие проекта многоразового космического корабля SpaceX Dragon 2 и преемник Dragon 1, который использовался только для перевозки грузов. Сегодня есть две модификации Dragon 2 - пассажирская и грузовая.
NASA сертифицировало Dragon 2 для полётов с экипажем, но у SpaceX также есть идеи использовать его и для коммерческих полётов, причём первый должен состояться уже в этом году. Это должно было бы удовлетворить растущий интерес к космическому туризму, позволив богатым путешественникам испытать невесомость и взглянуть на Землю со стороны.
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