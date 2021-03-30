Четвёртый запуск прототипа SpaceX Starship на высоту 10 км закончился взрывом

Сегодня после нескольких задержек (связанных, в том числе, с заменой одного из двигателей) в 16:00EET SpaceX запустила в четвёртый раз прототип своего многоразового корабля Starship на высоту в 10 км. Запуск SN11 происходил в густом тумане, так что видимость была затруднена. Одно ясно: ракета снова не смогла успешно приземлиться и эпически взорвалась при посадке.

При этом мелкие обломки SN11 даже долетели до камер сторонних наблюдателей, располагавшихся на расстоянии порядка 200 метров от места взрыва. На записях с этих камер, по сути, ничего не было видно из-за погодных условий. Судя по приведённой официальной трансляции, ракета успешно стартовала, поднялась на заданную высоту в 10 км, после чего отключила двигатели и совершила обычный манёвр посадки. На высоте примерно в 1 км над землёй её двигатели снова зажглись, и трансляция отключилась - сесть прототип удачно не смог.





Илон Маск (Elon Musk) прокомментировал произошедшее в привычной ироничной манере: «По крайней мере, воронка в нужном месте!». Также руководитель сказал, что новые прототипы Starship производятся с высокой скоростью, и это решает многие проблемы. «Похоже, у двигателя № 2 возникли проблемы при подъёме, и он не достиг рабочего давления в камере при посадке, но, теоретически, в этом не было необходимости. Что-то важное произошло вскоре после включения двигателей при посадке. Чуть позже сегодня мы сможем изучить детали и понять причину, что это было», - отметил он.

Главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер (John Insprucker) отметил, что густой туман в этом районе не позволял компании показывать изображения с камер, кроме тех, которые были на самой ракете. «Замершее видео, которое мы видели в камере, не означает, что мы ждём, будто сигнал вернётся - Starship 11 больше не включится. Не ждите приземления, - сказал он. - Похоже, мы потеряли все данные с машины, и команда, конечно же, находится вдали от посадочной площадки, поэтому мы будем там, чтобы увидеть, что произошло».

Кстати, вчера запуск Starship SN11 с полигона Starbase близ деревни Бока-Чика в Южном Техасе не состоялся потому, что инспектор Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое курирует коммерческие космические запуски, не смог вовремя добраться до стартовой площадки, о чём сообщил исполнительный директор SpaceX. В результате старт был отложен на день.

Вчерашнее фото прототипа Starship SN11 на стартовой площадке

Ранее Илон Маск говорил, что в SN11 было внесено множество изменений с целью исправить выявленные в ходе предыдущих испытаний недостатки. 3 марта SpaceX запустила свой корабль Starship SN10 на высоту 10 километров и сумела приземлить машину, хотя ракета взорвалась через несколько минут после посадки. SN10 взорвался после посадки, потому что двигателям не хватило мощности в результате утечки гелия из топливного бака. Эта миссия последовала за двумя другими запусками Starship SN8 и SN9 на ту же высоту - прототипам удалось взлететь и провести нужные манёвры, но они разбились при посадке. Кстати, не так давно мы увидели в сборе прототип первой ступени Super Heavy - BN1 («Ускоритель номер 1»).