Финансовые новости
- |
- 24.03.21
- |
- 05:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Вышел смартфон OnePlus 9R: Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED, четыре камеры, 65-Вт зарядка и цена $550
22:17 23.03.2021 |
Помимо бескомпромиссных флагманов OnePlus 9 и 9 Pro, китайская компания представила продвинутый смартфон 9R, который может предложить производительность лучших устройств прошлого года по более доступной цене. Он получил более простые, чем у OnePlus 9 и 9 Pro, камеры и не такой мощный чипсет.
Сердцем смартфона выступает процессор Qualcomm Snapdragon 870, представляющий собой сильно разогнанную версию прошлогоднего Snapdragon 865+. Хоть чип технологически не самый новый и выполнен по нормам 7-нм техпроцесса, его производительности хватает с запасом для самых тяжёлых задач. Процессор может быль дополнен 8 или 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Что касается накопителя, то здесь, как и в старших моделях, используются модули UFS 3.1 ёмкостью 128 или 256 Гбайт. Экран применяется такой же, как и в базовом OnePlus 9. Это 6,55-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Основная камера заметно отличается от старших моделей. В качестве основного датчика используется 48-Мп Sony IMX586. Он дополнен сверхширокоугольным модулем Sony IMX481 с разрешением 16 Мп, обеспечивающим угол обзора 123 градуса. Стоит также отметить наличие 5-Мп датчика для макросъёмки и 2-Мп монохромного сенсора. Фронтальный модуль такой же, как и у старших собратьев. Это Sony IMX471 с разрешением 16 Мп.
OnePlus 9R может похвастаться 4500-мА·ч аккумулятором с поддержкой 65-Вт быстрой зарядки. 3,5-мм разъём для наушников, как и у старших моделей, отсутствует. Устройство работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой Oxygen OS. OnePlus 9R доступен в чёрном и голубом цветах.
Стоимость модели с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти составляет $550. Версия с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем обойдётся в $605. Смартфон пока представлен только на индийском рынке, однако ожидается, что вскоре его анонсируют и для других регионов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Самостоятельная сила или сателлиты «слуг»: Когда Верховная Рада останется без «Голоса»
|Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева
|Сказка о $250 млрд. Как Зеленский будет изображать борьбу с олигархами
|Кабмин обязал жителей «красной» зоны носить защитную маску на улицах и в парках
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вышел смартфон OnePlus 9R: Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED, четыре камеры, 65-Вт зарядка и цена $550
|Snapdragon 888, 120 Гц, 4500 мА·ч и 65 Вт. Представлены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro — первые в мире смартфоны с камерой Hasselblad
|В США будет запущена опытная установка по скоростной добыче сверхчистого лития
|В США открыли бесплатный доступ к квантовому компьютеру на ионных ловушках
|Управляемые ИИ самолеты F-16 прошли испытания в виртуальных боях ACE
|Google, Microsoft и другие разработчики объединились, чтобы устранить проблемы отображения сайтов в браузерах
Это интересно
|Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников
|Открыт метод массового производства фотоэлементов из перовскита
|Полиция разоблачила схему незаконной добычи драгоценных камней
|McLaren представил хардкорную версию 720S с кнопкой push-to-pass
|Злоумышленники маскируют троян под несуществующую Android-версию Clubhouse
|Alfa Romeo и Lancia получат крупные инвестиции для развития
|LG Electronics склоняется к ликвидации мобильного бизнеса