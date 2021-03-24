Snapdragon 888, 120 Гц, 4500 мА·ч и 65 Вт. Представлены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro — первые в мире смартфоны с камерой Hasselblad

OnePlus сегодня официально представила свои флагманские смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Настоящей изюминкой обеих моделей стала камера Hassleblad, выполненная под надзором специалистов шведской компании. Впрочем, и других новшеств хватает.





OnePlus 9 в плане дизайна заметно отличаются от моделей OnePlus 7 и OnePlus 8 - вертикальная камера заменена на сдвинутый влево блок, примерно как у некоторых моделей Honor и Samsung. OnePlus 9 получил изогнутый дисплей с металлической рамкой, а у OnePlus 9 плоский экран с полимерной рамкой, усиленной углеволокном. Покрытие на ней создает ощущение металла, но это именно лишь ощущение, а не реальный металл.

В распоряжении младшей модели плоский экран AMOLED диагональю 6,55 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 120 Гц. У старшей модели экран не только больше (6,7 дюйма), но ещё и с более высоким разрешением QHD+. Эта панель производится по технологии LTPO и поддерживает регулировку кадровой частоты в диапазоне от 1 до 120 Гц. Оба смартфона поддерживают HDR10+.

И OnePlus 9, и OnePlus 9 Pro базируются на SoC Qualcomm Snapdragon 888. Объём оперативной памяти LPDDR5 — 8 или 12 ГБ, флеш-памяти UFS 3.1 — 128 или 256 ГБ. Никакого SSD, как в представленных сегодня Black Shark 4, тут нет.

OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro поддерживают работу с двумя картами SIM, Bluetooth 5.2, NFC и Wi-Fi 6, оснащены стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. В качестве ОС используется Android 11 с интерфейсом OxygenOS 11. Смартфоны обеспечиваются двухлетней гарантией и получат два крупных обновления Android (Android 12 и Android 13) и три года обновлений безопасности.

Обе модели оснащаются аккумуляторами ёмкостью 4500 мА·ч c поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65T мощностью, соответственно, 65 Вт. Настоящим сюрпризом стала поддержка беспроводной зарядки в базовом OnePlus 9 (в версиях для Европы и США) - по слухам, такая система должна была оказаться лишь в OnePlus 9 Pro. Мощность беспроводной зарядки OnePlus 9 - 15 Вт, OnePlus 9 Pro - 50 Вт.

А теперь о камерах: в сравнении с предшественниками они действительно стали лучше. Само собой, наилучший набор датчиков и объективов - у OnePlus 9 Pro.

Главный модуль основной камеры этой модели представлен датчиком Sony IMX789 разрешением 48 Мп и объективом с диафрагмой F/1,8 с оптической стабилизацией. Этот модуль может захватывать изображения в формате RAW с 12-битным представлением цвета и записывать видео 4К со скоростью 120 к/с или 8К - со скоростью 30 к/с.

Второй модуль представлен датчиком Sony IMX766 разрешением 50 Мп оптического формата 1/1,56 дюйма и сверхширокоугольным объективом FreeForm - фото, сделанные с его помощью, должны обходиться без дисторсии по краям кадра. Что необычно, этот же модуль отвечает за съёмку в режиме макро. Правда, дистанция фокусировки тут великовата - 4 см.

Перископного модуля нет, но есть 8-мегапиксельный датчик с телеобъективом, обеспечивающим оптический зум 3,3х и гибридный зум 30х. Само собой, в этом модуле предусмотрена оптическая стабилизация. И, наконец, четвёртый модуль - 2-мегапиксельная монохромная камера, которая в связке с основным модулем позволяет делать качественные чёрно-белые фото.

В приложении камеры тоже не обошлось без новшеств. Например, есть режим Hasselblad Pro, копирующий интерфейс камер Hasselbald. Есть и специальный режим ночной съёмки Nightscape.





Камера OnePlus 9 попроще. Модуль с оптическим зумом из конструкции исключён, а вместо новейшего датчика Sony IMX789 применяется модуль попроще - Sony IMX689, - но тоже 48-мегапиксельный, с поддержкой 12 bit RAW и оптической стабилизацией. Но эта камера уже не поддерживает запись видео 4К с частотой 120 к/с, максимум - 60 к/с.

Что касается фронтальных камер, то в обоих случаях используются 16-мегапиксельные датчики с поддержкой HDR.

Предварительные заказы на OnePlus 9 стартуют 26 марта, реальные продажи начнутся 2 апреля. Цены уже объявлены, причём сразу для рынков США, Европы и Индии. Нас интересуют европейские. Стоимость базовой OnePlus 9 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти в Европе составляет 700 евро, версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти - 800 евро. OnePlus 9 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценён в 900 евро, а за топовый OnePlus 9 Pro с 12 Гб ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти просят ровно 1000 евро.