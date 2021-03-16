Volkswagen снизит стоимость батарей для электрокаров

Группа Volkswagen провела первый Power Day, где раскрыла технологическую дорожную карту для батарейных систем и зарядной инфраструктуры. По плану производителя, до конца десятилетия в Европе заработают шесть фабрик по производству аккумуляторов, а стоимость за килловатт-час упадет ниже 100 евро.

Одной из целей своей стратегии Volkswagen видит снижение стоимости батарей путем их упрощения и унификации. Ячейки нового образца, полностью разработанные собственными силами, появятся в 2023 году, а уже к 2030-му их будут использовать на 80 процентах электрокаров. Дальнейшее уменьшение цены (до 50% в начальном и до 30 в среднем сегменте) обеспечат оптимизация формы ячеек, внедрение инновационных методов производства и переработки. В конечном счёте это приведет к тому, что стоимость киловатт-часа упадет ниже 100 евро (сейчас около 120).

Кроме того, в середине этого десятилетия Volkswagen ожидает появления первых образцов твердотельных батарей. Очевидно, коммерческих. Надежность поставок аккумуляторных ячеек и модулей обеспечат шесть «гигафабрик» суммарной годовой мощностью 240 гигаватт-часов. Первые запустятся в шведском Шеллефтео (сосредоточится на выпуске премиум-ячеек) и немецком Зальцгиттере (массовый сегмент) - причем обе будут получать электричество из возобновляемых источников. Места для постройки остальных ещё обсуждаются.

Другое приоритетное направление деятельности Volkswagen - развитие сети зарядный станций. К 2025 году в неё войдут 18 000 терминалов, а инвестиции в развертывание составят 400 миллионов евро. Ставки сделаны не только на Ionity, но и на стратегические партнёрства с BP (Великобритания), Iberdrola (Испания) и Enel (Италия) - но это в Старом Свете. По ту сторону Атлантики Volkswagen будет сотрудничать с Electrify America, в Китае - с CAMS.

Ещё один анонс связан с электромобилями на платформе MEB: c 2022 года они научатся возвращать электричество обратно в сеть. Таким образом владельцев машин хотят «отвязать» от общих энергосетей, дав им возможность сэкономить и попутно снизить выбросы углекислого газа. При этом компания намерена выступить поставщиком комплексных услуг: то есть помимо машин, она ещё будет поставлять двунаправленные волл-боксы и системы управления электроэнергией. Технология масштабируемая, её можно использовать и в жилых комплексах, и на коммерческих объектах, уточняют в Volkswagen.