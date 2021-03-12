Власти Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму

Антимонопольные органы Китая изучают возможность оштрафовать гиганта онлайн-ретейла Alibaba на рекордную в истории страны сумму. Штраф может достигнуть миллиарда долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, она превысит 975 млн долларов - именно такой штраф в 2015 году заплатила американская компания Qualcomm, которую власти КНР обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.

По данным газеты, от Alibaba также потребуют отказаться от практики "выбирай одно из двух", в соответствии с которой, по мнению регуляторов, компания ограничивала определенных поставщиков. Они продавали товары не только на Alibaba, но и конкурирующих платформах.

Кроме того, регулирующие органы могут потребовать от Alibaba избавиться от некоторых активов, не связанных с ее основным бизнесом в области розничной онлайн-торговли. После того как регуляторы окончательно определятся с мерами, их должно одобрить руководство Китая.

Напомним, основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма потерял статус самого богатого человека Китая.

Отметим, Джек Ма пропал из информационного пространства с конца октября, когда он выступил с критическими заявлениями в адрес финансовой системы Китая.

Затем китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма появился с публичным заявлением в январе 2021 года.