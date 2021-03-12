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Власти Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму
09:11 12.03.2021 |
Антимонопольные органы Китая изучают возможность оштрафовать гиганта онлайн-ретейла Alibaba на рекордную в истории страны сумму. Штраф может достигнуть миллиарда долларов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, она превысит 975 млн долларов - именно такой штраф в 2015 году заплатила американская компания Qualcomm, которую власти КНР обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.
По данным газеты, от Alibaba также потребуют отказаться от практики "выбирай одно из двух", в соответствии с которой, по мнению регуляторов, компания ограничивала определенных поставщиков. Они продавали товары не только на Alibaba, но и конкурирующих платформах.
Кроме того, регулирующие органы могут потребовать от Alibaba избавиться от некоторых активов, не связанных с ее основным бизнесом в области розничной онлайн-торговли. После того как регуляторы окончательно определятся с мерами, их должно одобрить руководство Китая.
Напомним, основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма потерял статус самого богатого человека Китая.
Отметим, Джек Ма пропал из информационного пространства с конца октября, когда он выступил с критическими заявлениями в адрес финансовой системы Китая.
Затем китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма появился с публичным заявлением в январе 2021 года.
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