Tesla сохранит лидерство по себестоимости тяговых батарей до конца десятилетия

На сентябрьском мероприятии, посвящённом усилиям Tesla по разработке более эффективных литиевых аккумуляторов, глава компании заявил, что имеющиеся технологии позволят снизить себестоимость тяговых батарей на 54 %. Эксперты считают, что сейчас Tesla лидирует по дешевизне аккумуляторов, но к концу десятилетия General Motors может её догнать.

Подобными соображениями, как сообщает CNBC, делятся в своём отчёте аналитики Cairn Energy Research Advisors. По их мнению, сейчас хранение одного кВт‧ч тяговыми батареями обходится Tesla в $142, даже если компания закупает их у трёх основных поставщиков: Panasonic, LG Energy Solution (LG Chem) и CATL. У компании General Motors данный показатель примерно на 10 % хуже, но достигает $169 за 1 кВт‧ч. В среднем по отрасли стоимость хранения 1 кВт‧ч равна $186, если верить расчётам аналитиков. По сути, Tesla располагает преимуществом в 24 % по сравнению с большинством конкурентов.

Усилия GM и партнёров по развитию производства тяговых батарей и оптимизации их себестоимости, по мнению авторов прогноза, позволят им к концу десятилетия достичь паритета с Tesla, которая всё это время тоже не будет стоять на месте. До 2025 года GM собирается вложить в развитие электромобилей $22 млрд, в следующем году в штате Огайо должно начать работу совместное с LG Energy Solution предприятие по выпуску аккумуляторов. Партнёры верят, что оно позволит со временем опустить себестоимость хранения 1 кВт‧ч электроэнергии ниже $100.

Специалисты Cairn Energy Research Advisors предостерегают японских автопроизводителей от излишней медлительности в вопросе перевода автопарка на электротягу. Действовать решительно, по их мнению, нужно уже сейчас, как это делает Volkswagen. В противном случае на рынке электромобилей не останется места для некоторых из существующих автопроизводителей, включая небольшие японские компании. Toyota Motor, например, только на следующей неделе собирается представить свой первый электромобиль, предназначенный для глобального, а не региональных рынков. Её платформу будут использовать и другие марки.