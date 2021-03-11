Финансовые новости
- |
- 11.03.21
- |
- 04:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии
16:48 10.03.2021 |
Стало известно о том, что компания Apple намерена потратить более €1 млрд на создание нового Европейского центра разработки микросхем в Мюнхене, Германия. На территории площадью 30 тыс. м² разместится подразделение американской компании, которое сосредоточится на разработке технологий и изделий для 5G-сетей. Озвученная сумма будет потрачена в течение следующих трёх лет.
Стоит отметить, что Мюнхен и без того является крупнейшим инженерным центром Apple на территории Европы. Около 4000 сотрудников и 1500 инженеров трудятся здесь над разработкой новых микросхем для разных устройств Apple. Кроме того, баварский центр Apple ведёт разработку микросхем для iPhone, iPad, iMac и Apple Watch. Германия также является неотъемлемой частью цепочки поставок Apple. Технологический гигант вложил свыше €15 млрд в более чем 700 местных компаний, в том числе производителя автомобильных чипов Infineon, производителя аккумуляторов для AirPods Varta и др. Расширение Apple может означать, что компания планирует продолжить разработку и использование в продукции собственных процессоров. Кроме того, уже давно ходят слухи о намерении компании начать производство электромобилей.
«Я очень взволнован тем, что откроют для себя команды наших инженеров в Мюнхене - от изучения границ технологий 5G до технологий нового поколения, которые принесут в мир мощность, скорость и возможность подключения. Мюнхен был домом для Apple на протяжении четырёх десятилетий, и мы благодарны сотрудникам и Германии за то, что они были частью нашего пути», - прокомментировал данный вопрос глава Apple Тим Кук (Tim Cook).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Котировки на межбанке 10 марта двигались в разные стороны, ощущались продажи доллара со стороны нерезидентов
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Путину не нужен мирный план
|Для чего Путин готовит военную провокацию на Донбассе
|Сможет ли Сергей Левочкин стать вторым человеком в стране?
|Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дополненная реальность и голосовой помощник Audi: раскрыт салон Q4 e-tron
|Японцы соблазнились эстонскими суперконденсаторами: Marubeni покупает долю в Skeleton Technologies
|Skoda представила удлиненную Octavia Pro
|Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии
|Apple обвинили в сборе данных пользователей без их разрешения
|SpaceX рассказала, каким будет её будущий космопорт в Южном Техасе
Это интересно
|Мощнейший Mercedes-Benz украсили уникальными дисками за 20 тысяч долларов
|Sony купила у Intel патенты на разработку GAA-транзисторов
|Заработал самый мощный суперкомпьютер в мире. Он будет изучать COVID-19
|ФРГ: мошенники похитили миллионы евро из программы помощи бизнесу
|Volkswagen назвал модели, которые до последнего сохранят ДВС
|Netflix добавила в своё приложение аналог TikTok, пока только для iOS
|Google Stadia грядёт для Xbox: началось тестирование браузера на основе Chromium для консоли Microsoft