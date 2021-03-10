Apple обвинили в сборе данных пользователей без их разрешения Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/517329.php

Французская организация France Digitale, представляющая интересы стартапов и венчурных фирм, подала жалобу на компанию Apple, обвинив ее в сборе данных пользователей без их ведома. Согласно жалобе, поданной в Национальный комитет по информатике и свободе Франции (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL), используемый Apple маркетинговый инструмент для монетизации некоторых ее приложений и сервисов показывает пользователям таргетированную рекламу, не получив у них согласия.

Как сообщает Bloomberg, речь идет об инструменте Personalized Advertising, который отображает рекламу в App Store, Apple News и приложении Stocks, подобранную на основе пользовательских данных.

France Digitale пожаловалась на Apple как раз тогда, когда компания вознамерилась выпустить обновления для своего ПО на iPhone и iPad, ограничивающие количество пользовательских данных, которые могут собирать сторонние приложения, в том числе Facebook. При этом система персонализированной рекламы самой Apple включена по умолчанию.

«Apple оставляет за собой правой в произвольном порядке выбирать, кто является ее "партнером", а кто - "третьей стороной", и этот статус может меняться со временем без уведомления об этом пользователей», - говорится в жалобе.

Personalized Advertising отличается от App Tracking Transparency, функции, вызвавшей бурю негодования у Facebook и других компаний. Однако, по утверждению France Digitale, Apple по-прежнему имеет преимущество перед третьими сторонами в отображаемой на iPhone рекламе.

«Представленные в жалобе обвинения являются заведомо ложными и будут рассматриваться такими, какие они есть - слабой попыткой тех, кто отслеживает пользователей, отвлечься от их собственных действий и ввести в заблуждение регуляторов и политиков», - говорится в заявлении Apple.

Apple также заявила, что ее рекламная система не отслеживает пользователей в приложениях, и функция App Tracking Transparency призвана ограничить эту практику со стороны других приложений.