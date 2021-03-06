Зачем концерну Volkswagen партнерство с Microsoft и облачные технологии

Главы Volkswagen и Microsoft Херберт Дис и Сатья Наделла представляют "облачный" альянс

Что общего между компаниями Microsoft и Volkswagen? Обе занимаются разработкой программного обеспечения. Только если для американской корпорации это исконный бизнес, то немецкий автостроитель лишь недавно решил стать крупным производителем софта.

Зато теперь он изо всех сил жмет на газ: до 2025 года концерн намерен вложить порядка 27 млрд евро в цифровизацию и довести долю собственного софта в программном обеспечении автомобиля с нынешних 10% до 60%. Председатель правления концерна Херберт Дис (Herbert Diess) поставил задачу "превратить Volkswagen из чистого автостроителя в цифровую компанию".

Беспилотные автомобили - не ближайшая задача, а конечная цель

Еще в 2018 году Volkswagen и Microsoft, два гиганта из двух ключевых отраслей мировой экономики, заключили стратегическое партнерство в сфере облачных технологий. Цель: сосредоточить в одной месте, а именно в виртуальном "облаке" Volkswagen Automotive Cloud (VW.AC) все цифровые сервисы концерна.

И вот сейчас, в феврале 2021 года, они сделали следующий шаг и договорились создать совместную облачную платформу Automated Driving Platform (ADP), на основе которой будут разрабатываться решения для автоматизированного вождения и беспилотной парковки, а в перспективе и для езды на автономных автомобилях.

А зачем вообще легковой машине "облако" - или, попросту говоря, виртуальная площадка для хранения данных и используемых компьютерных программ? С этим вопросом DW обратилась к Клаусу Груберу (Claus Gruber), эксперту по автомобильному софту немецкого отделения консалтинговой компании Strategy&. Она входит в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers (PwC), предоставляющую аудиторские и консультационные услуги.

Апрель 2019. Начало тестирования пяти беспилотных электрических VW Golf в Гамбурге

Большие расходы на софт для автономного вождения

Эксперт, кандидат технических наук, ответил, что тот, кто сегодня покупает легковой автомобиль, будет пользоваться им приблизительно пять-семь лет, после чего приобретет новую модель. "А в будущем автомобиль будет изменяться каждые три месяца. В ходе регулярных обновлений программного обеспечения, хорошо знакомым нам сегодня по смартфонам и ноутбукам, он будет приобретать новые функции и, естественно, получать новые программы безопасности", - пояснил Клаус Грубер.

Он является соавтором опубликованного в феврале исследования Digital Auto Report 2020, которое приходит к выводу, что расходы на разработку софта для новых моделей автомобилей в ближайшие десять лет удвоятся, причем 45% этих средств пойдут на развитие функций, связанных с автономным вождением.

Поэтому альянсы с конкурентами и компаниями из области высоких технологий становятся жизненной необходимостью, они способны на 30-60% снизить издержки на проект. "Необходимо объединять имеющиеся ресурсы и цифровые таланты", - подчеркнул в беседе с DW Клаус Грубер и в качестве положительного примера привел сотрудничество Volkswagen и Microsoft.

Тестирование "облака" VW.AC концерн Volkswagen начнет в 2021 году

Благодаря заключенному между ними в 2018 году альянсу разработчики в совместном центре в американском Сиэтле наладили систему обмена данными между автомобилями различных марок концерна и "облаком" VW.AC, так что в этом году в реальных условиях дорожного движения начнутся испытания первых партий легковых машин, подключенных через интернет к цифровым сервисам Volkswagen. Серийный выпуск таких автомобилей планируется начать в 2022 году. Однако с 3 марта этого года, сообщило агентство dpa со ссылкой на концерн, способностью скачивать новейшее программное обеспечение с помощью мобильного интернета или Wi-Fi обладают уже все сходящие с конвейера электромобили VW ID.3 и ID.4.

Теперь Car.Software Organisation (такое название получило новое подразделение Volkswagen, отвечающее за разработку программного обеспечения) вместе с Microsoft будет параллельно с дальнейшим развитием "облака" создавать тесно связанную с ним платформу ADP для автоматизированной езды и беспилотной парковки. Американские программисты внесут свой огромный опыт в области облачных технологий, больших объемов данных (Big Data) и искусственного интеллекта. Немецкие инженеры знают, как внедрять автомобильных ассистентов в серийное производство.

На это указывает Дирк Хильгенберг (Dirk Hilgenberg), глава Car.Software Organisation, и подчеркивает, что ADP станет именно платформой, на основе которой в интересах клиентов будут разрабатываться и внедряться все новые решения на пути к беспилотному вождению. Такое, по его словам, "нигде не купишь", такое можно только создать.