Apple откажется от разъёма Lightning в iPhone, но не в пользу USB-C

Аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в своём прогнозе о будущих смартфонах iPhone заявил, что слухам о разъёме USB-C в телефонах Apple не суждено сбыться.

В течение последних нескольких лет большинство смартфонов с операционной системой Android перешли на USB-C, тогда как в iPhone давно используется фирменный разъём Lightning. Давно ходят слухи о том, что iPhone также перейдёт на USB-C, однако Минг-Чи Куо так не считает.

Аналитик утверждает, что интерфейс USB-C не способствует прибыльности проекта Apple MFi-аксессуаров, а водонепроницаемость смартфона с таким разъёмом будет ниже, чем у Lightning. Поэтому, если Apple и откажется от разъёма Lightning в своих смартфонах в будущем, то точно не в пользу USB-C. Минг-Чи Куо считает, что компания может полностью перейти на магнитную зарядку MagSafe.

Впрочем, он добавил, что в ближайшие годы iPhone по-прежнему будет придерживаться интерфейса Lightning, так как технология MagSafe пока далека от совершенства. Аналитик также считает, что в этом году iPhone 13 не получит дактилоскопический датчик.

Этот же человек заявил, что iPhone SE третьего поколения не получит новый дизайн и/или увеличенный экран. Новинка будет предназначаться для поклонников этой линейки и получит такой же 4,7-дюймовый дисплей. Самыми большими изменениями станут обновлённая однокристальная система и поддержка сетей пятого поколения.