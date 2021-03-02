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Apple откажется от разъёма Lightning в iPhone, но не в пользу USB-C
17:36 02.03.2021 |
Аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в своём прогнозе о будущих смартфонах iPhone заявил, что слухам о разъёме USB-C в телефонах Apple не суждено сбыться.
В течение последних нескольких лет большинство смартфонов с операционной системой Android перешли на USB-C, тогда как в iPhone давно используется фирменный разъём Lightning. Давно ходят слухи о том, что iPhone также перейдёт на USB-C, однако Минг-Чи Куо так не считает.
Аналитик утверждает, что интерфейс USB-C не способствует прибыльности проекта Apple MFi-аксессуаров, а водонепроницаемость смартфона с таким разъёмом будет ниже, чем у Lightning. Поэтому, если Apple и откажется от разъёма Lightning в своих смартфонах в будущем, то точно не в пользу USB-C. Минг-Чи Куо считает, что компания может полностью перейти на магнитную зарядку MagSafe.
Впрочем, он добавил, что в ближайшие годы iPhone по-прежнему будет придерживаться интерфейса Lightning, так как технология MagSafe пока далека от совершенства. Аналитик также считает, что в этом году iPhone 13 не получит дактилоскопический датчик.
Этот же человек заявил, что iPhone SE третьего поколения не получит новый дизайн и/или увеличенный экран. Новинка будет предназначаться для поклонников этой линейки и получит такой же 4,7-дюймовый дисплей. Самыми большими изменениями станут обновлённая однокристальная система и поддержка сетей пятого поколения.
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