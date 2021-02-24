Иск Epic Games против App Store отклонён британским судом по вопросам конкуренции

Epic Games потерпела неудачу в попытке расширить своё правовое противостояние с магазином приложений Apple на Соединенное Королевство: Апелляционный суд по конкуренции в стране постановил, что жалоба выходит за рамки его юрисдикции.

14 января Epic Games попыталась усилить давление на Apple, подав жалобу на производителя iPhone в Великобритании. Жалоба, поданная в антимонопольный комитет Великобритании, утверждала, что Apple незаконно удалила Fortnite из App Store и злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. В постановлении, вынесенном в понедельник, Апелляционный суд по вопросам конкуренции заявил, что не может рассматривать и выносить решение по этому делу вообще.

Судебный иск Epic был направлен против двух организаций Apple - Apple Inc., базирующейся в США, и британской Apple Limited. В то время как первая является самой Apple, последняя является дочерней компанией, полностью принадлежащей её американской компании. Epic рассудила, что британское подразделение Apple должно быть ответчиком наряду с родительской компанией, поскольку отвечает за поддержку британских разработчиков приложений.

Заявления об антиконкурентной практике включали в себя обычные обвинения в том, что Apple выступает единственным каналом распространения приложений на iOS, что она использует доминирующее положение для взимания несправедливой стоимости за услуги дистрибуции, а также удаление Fortnite из-за попытки со стороны Epic ввести собственный механизм оплаты для создания ценовой конкуренции.

В конечном счёте судья решил, что британская компания Apple предоставляет услуги, но не является стороной соглашений с разработчиками и не несёт ответственности за то, какие приложения попали в App Store. «На этом основании мне трудно понять, что Apple UK может нести ответственность за любое из предполагаемых нарушений закона о конкуренции, - постановил суд. - В отношении A2 [Apple UK] нет серьёзных проблем, и из этого следует, что иск против A1 [Apple US] не удовлетворяет необходимым условиям». Другими словами, поскольку юрисдикция суда распространяется на британское подразделение, но не на американскую компанию, то суд попросту не имеет прав рассматривать дело.

Иск - очередная попытка Epic Games заставить Apple изменить свою политику в отношении App Store. Речь идёт о требовании разрешить альтернативные механизмы оплаты на iOS и уменьшении комиссии для любых товаров в App Store (сейчас она составляет 30 %). Epic также хочет, чтобы Apple разрешила сторонним магазинам приложений существовать на iOS.