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Apple готовит магнитный внешний аккумулятор, который будет заряжать iPhone посредством MagSafe
10:57 18.02.2021 |
Уникальность его в том, что он будет крепиться к корпусу и заряжать смартфон посредством MagSafe. Ёмкость неизвестна, но вряд ли стоит ожидать значительных показателей. Зато известно, что устройство будет наделено интеллектуальной функцией зарядки, благодаря которой подключённый iPhone будет поддерживать заряд на уровне 90%.
В итоге у Apple получится нечто вроде модуля, схожего с решениями Motorola для смартфонов линейки Moto Z.
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