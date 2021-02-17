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Саудовская Аравия купила акции Electronic Arts, Activision Blizzard и Take-Two Interactive на сумму $3,3 млрд
18:07 17.02.2021 |
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии недавно стал крупным акционером нескольких больших игровых издательств: Electronic Arts, Activision Blizzard и Take-Two Interactive. Организация купила ценные бумаги перечисленных компаний общей стоимостью $3,3 млрд.
Как передаёт портал Arab News, фонд приобрёл 15 млн акций Activision Blizzard по цене $1,39 млрд. Это примерно 3,5 % всех ценных бумаг компании. Для сравнения, генеральный директор издательства Бобби Котик (Bobby Kotick) владеет 0,56 %, а самая большая доля акций находится у организации Vanguard - 7,8 %. Так что 3,5 % - это значительная часть ценных бумаг, которая делает власти Саудовской Аравии важным акционером Activision Blizzard.
Фонд также приобрёл 7,42 млн (2,6 %) акций Electronic Arts и 3,97 млн (3,5 %) бумаг Take-Two Interactive. За них он заплатил около $1 млрд и $825,5 млн соответственно. Впрочем, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии не первый раз покупает долю в крупных компаниях - ранее он приобрёл акции Disney, Facebook, Uber, Boeing и других.
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